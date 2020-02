Elze/Bennemühlen/Oegenbostel/Bestenbostel

Im zweiten Anlauf hat es geklappt – und am Ende war es recht eindeutig: Elze, Bennemühlen, Bestenbostel und Oegenbostel bekommen Turbointernet. Das hat Htp am Mittwoch mitgeteilt, nachdem die Frist für einen kostenlosen Anschluss am vergangenen Freitag abgelaufen war. Im zweiten Ausbaugebiet in der Gemeinde Wedemark haben am Ende 56 Prozent der Anwohner einen Vertrag abgeschlossen; in Bestenbostel und Oegenbostel sind es sogar 57 Prozent. Ob in den anderen Orten die erforderliche 40-Prozent-Marke für den Baustart geknackt wird, dazu will Htp auf Anfrage keine Auskunft geben. Sprecherin Kathrin Mackensen verweist auf die noch laufenden Fristen.

Während der ersten Frist, die bereits Mitte Oktober verstrich, hatten sich nicht genügend Interessenten gemeldet und einen zwei Jahre dauernden Vertrag für das Turbointernet abgeschlossen. Deshalb verlängerte Htp – das Unternehmen übernimmt die Vermarktung und betreibt das Netz, während Deutsche Glasfaser die Kabel verlegt – die Phase bis Ende Januar. Und Htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann verspricht den Kunden, zukünftig noch schneller im Internet unterwegs zu sein. Er spricht von einem qualitativen Sprung. „Denn die moderne Glasfasertechnik ist viel schneller und stabiler als die bisher verwendeten Kupferkabel.“

Mitarbeiter machen Hausbegehungen

Jetzt soll es in den vier Ortschaften schnell gehen: Der Ausbau soll Mackensens Angaben zufolge zügig beginnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. In Kürze meldet sich deshalb Deutsche Glasfaser bei den Kunden und vereinbart Termine für notwendige Hausbegehungen. Die Mitarbeiter können sich ausweisen. Sollten Bewohner skeptisch sein, können sie die ID-Nummer, die auf dem Ausweis steht, über die Servicenummer (02861) 890600 prüfen lassen.

Turbointernet ist im Norden der Gemeinde bald verfügbar

Unterdessen läuft der Ausbau in Berkhof, Sprockhof und Plumhof auf Hochtouren, heißt es von Htp. Nach dem Baustart im November verlegen die Arbeiter derzeit die Haupttrasse und schließen die einzelnen Häuser an. Doch das soll bald erledigt sein: „Der erste Glasfaserkunde soll im ersten Quartal 2020 ans Netz gehen“ – also bis Ende März. Alle anderen Ortschaften sollen im kommenden Jahr folgen – wenn denn genügend Hausbesitzer Verträge abschließen. Die beiden Unternehmen wollen den flächendeckenden Ausbau voraussichtlich Ende 2021 abschließen. Dabei ist der Glasfaserhausanschluss bis 20 Meter zwischen öffentlichem Grund und Gebäude für die Kunden kostenlos. Für die Orte, in denen die Frist für einen kostenlosen Anschluss noch nicht läuft, seien auch die Infoveranstaltungen noch nicht terminiert, so Mackensen.

Kunden erhalten nicht automatisch Glasfaser

In dem Zusammenhang weist Htp nochmals darauf hin, dass Bestandskunden nicht automatisch einen Anschluss an das Turbointernet erhalten. Für den Bau der Hausanschlüsse seien Arbeiten auf dem Grundstück notwendig – „für die eine Einwilligung vorliegen muss“, begründen die Unternehmen diesen Umstand.

Fragen zum Ausbau und zu vertraglichen Themen beantworten Mitarbeiter von Htp und Deutsche Glasfaser donnerstags von 12 bis 15 und 16 bis 18 Uhr im extra eingerichteten Baubüro in Mellendorf, Wedemarkstraße 19. Zudem ist die kostenlose Hotline (0800) 2229111 erreichbar.

