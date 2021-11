Wedemark

Mit insgesamt neun Sitzen im Rat der Gemeinde macht sich die neu gebildete Gruppe „Grün & Drei“ für die künftige politische Arbeit bereit – und damit aller Voraussicht nach für die Oppositionsrolle.

Rat soll sich am 29. November konstituieren

Während als sicher gilt, dass die SPD- und die CDU-Fraktion mit je elf Sitzen in Kürze ihren Koalitionsvertrag zur großen Koalition (Groko) unterschreiben, haben Bündnis 90/Die Grünen (sechs Ratssitze) jetzt eine Gruppe mit den Einzelvertretern von Wählergemeinschaft Wedemark Resse (WWR), Tierschutzpartei und Wählergemeinschaft Wedemark (WGW) gebildet. Der künftige Grünen-Fraktionsvorsitzende Michael Papke äußerte sich enttäuscht über den „mangelnden Mut“ der beiden großen Parteien, andere Koalitionsbildungen zu wagen. Als Termin für die konstituierende Sitzung des Gemeinderates ist nun Montag, 29. November, vorgesehen.

Die Grünen bedauern die Ankündigung von SPD und CDU zur Fortsetzung der Groko. „Wir hätten gerne in einer Koalition mit Verantwortung übernommen, um die Wedemark zum Beispiel beim Klimaschutz und der Verkehrswende zügig voran zu bringen“, sagt Papke. In ersten Gesprächen habe es mit beiden Parteien viele inhaltliche Schnittmengen gegeben. „Leider hat sich letztlich die SPD nicht dazu durchringen können, auch mit WWR und Tierschutzpartei eine Ratsmehrheit zu bilden. Diese in unseren Augen recht mutlose Entscheidung haben wir zu akzeptieren.“

Erst Koalitionsangebot von Grünen an SPD

Nach der Kommunalwahl hatten sowohl CDU als auch SPD Sondierungsgespräche mit den Grünen als der nächst größeren Fraktion geführt. Die Grünen – so berichtet es die CDU in einem aktuellen Schreiben an ihre Mitglieder – hätten dann im weiteren Verlauf nicht der CDU, sondern der SPD ein Koalitionsangebot gemacht – wegen größerer inhaltlicher Übereinstimmungen. Nachdem die SPD dies abgelehnt hatte, sei dann die CDU in Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten eingetreten. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Daniela Mühleis macht für die Ablehnung von Koalitionsgesprächen das Verhalten der Grünen verantwortlich. Diese hätten einen Fehler gemacht, sich bereits vor möglichen Gesprächen mit der SPD auf ein Zusammengehen mit Wählergemeinschaften und Tierschutzpartei festzulegen.

Grüne: Schnittmenge von CDU und SPD ist nicht groß

Die inhaltliche Schnittmenge von CDU und SPD hält Grünen-Sprecher Papke für „nicht so groß“. Die Grünen selbst hätten bei zwei informellen Treffen mit der FDP – sie hat zwei Sitze im neuen Rat – schon früh festgestellt, dass die Programme zu verschieden sind. Deshalb wurde eine engere Zusammenarbeit nicht näher ins Auge gefasst. „Einzelprojekte können auch ohne offizielle Gruppenbildung selbstverständlich gemeinsam verfolgt werden. Eine lockere Zusammenarbeit ist natürlich nicht ausgeschlossen“, sagt Papke.

Vor allem auf die Klimaziele für die Wedemark wollen die Grünen in ihrer neuen Konstellation den Fokus legen und im Rat ihren Beitrag dazu zu leisten. Bereits zu Beginn der neuen Ratsperiode wollen Grüne und Partner mehrere Anträge zum Umwelt- und Klimaschutz vorlegen. So werden sie beantragen, 2,5 Prozent der Haushaltsmittel für den Ausbau erneuerbarer Energien in der Wedemark bereitzustellen. „Wir wollen erreichen, dass die Gemeinde bis zum Ende der Ratsperiode mindestens 60 Prozent ihres Energiebedarfs aus erneuerbarer Energie decken kann“, sagt Norbert Bakenhus aus dem Grünen-Vorstand.

Wählergemeinschaften wollen mitwirken

Zu der zuerst gebildeten Gruppe von Bündnis 90/Die Grünen mit Jens Klingebiel (Tierschutzpartei) und Jörg Woldenga (WWR) war zuletzt Patrick Cordes (WGW) gestoßen, sodass es zu der Namensgebung „Grün & Drei“ kam. Dass sie auch als kleine politische Partner mit örtlichen Wurzeln Ratspolitik für die ganze Wedemark leisten wollen, unterstreichen Cordes und Woldenga jetzt in einem eigenen Statement. Beide wenden sich darin gegen Vorbehalte, die die SPD-Fraktionsvorsitzende Daniela Mühleis in Bezug auf mögliche Koalitionen mit Wählergemeinschaften öffentlich geäußert hatte, diese würden eher einzelne Ortschaften oder Themen in den Mittelpunkt stellen.

CDU und SPD führen aktuell nur noch ihre Koalitionsverhandlungen miteinander. Abgeschlossen sind diese noch nicht, über die noch offenen Themen bewahren beide Parteien Stillschweigen. Dass die Verhandlungen so lange dauern, sei jedoch erheblich der Dauer der vorherigen Sondierungen mit anderen Gruppierungen geschuldet, erklären CDU und SPD übereinstimmend.

Koalition soll keine reine Fortsetzung der Groko sein

Darüber hinaus, das betont die CDU, seien aber auch intensive Gespräche mit der SPD über die Art der Zusammenarbeit und deren Inhalte notwendig. „Insoweit sehen wir die Koalition – wenn sie zustande kommt – nicht als reine Fortsetzung der bisherigen Groko, sondern als eine konkret zu vereinbarende neue Zusammenarbeit“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Schmieta auf Anfrage. Der CDU Wedemark sei wichtig, dass sie die Entwicklung der Wedemark mit Blick auf die Interessen der Bürger und der lokalen Wirtschaft auch künftig positiv gestalten könne. „Eine Koalition mit der SPD kann und soll hierfür eine gute Basis sein.“

„Für die große Koalition spricht, dass wir in den vergangenen Jahren Vertrauen in unsere gemeinsame Arbeit entwickelt haben und in der Lage sind, Probleme einer Lösung zuzuführen“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Daniela Mühleis. Mit der CDU gebe es viele inhaltliche Schnittmengen. „Wir bearbeiten die für die jeweilige Partei wichtigen Punkte gründlich und ausführlich und werden sie auch in den Koalitionsvertrag aufnehmen“, versichert sie. Der SPD sei wichtig, dass eine verlässliche Mehrheit gebildet werden könne. „Diese ist viel leichter herzustellen, wenn es nur zwei Partner gibt.“ Je mehr Gruppierungen mit ins Boot geholt würden, desto schwieriger sei es, zu Lösungen zu kommen.

Von Ursula Kallenbach