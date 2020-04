Mellendorf/Bissendorf

Die Blutspende des DRK in Mellendorf war nach Auskunft des Ortsvereinsvorsitzenden Ulrich Riepling „ein toller Erfolg“. Offenbar wollten viele einen Beitrag leisten für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung in den kommenden Tagen und Wochen. Doch der Andrang war so groß, dass die Menschen bis zu drei Stunden warten mussten, bis bei ihnen der Aderlass begann.

Einige Spender mussten von den Organisatoren auf den nächsten Termin Anfang April verwiesen werden – weil dem Blutspendeteam das Material ausging. Doch die in Bissendorf geplante Spende fällt jetzt aus – die Räume im evangelischen Gemeindehaus erfüllen nicht die Voraussetzungen für eine sicheren Aderlass in Zeiten der Corona-Pandemie.

Kritik: Personal fehlt, Ehrenamtliche müssen Fieber messen

Aufgrund der geltenden Abstandsregeln und einem beschränkten Zugang zum Gebäude sei die Schlange vor der Grundschule in Mellendorf zwischenzeitlich mehr als 50 Meter lang gewesen, berichtet Riepling. Diese Situation sieht der Ortsvereinsvorsitzende kritisch. „So wie in Mellendorf geht es nicht“, sagt er auch bezogen auf das Personal des Blutspendedienstes Niedersachsen. Normalerweise seien sechs Mitarbeitern vor Ort, dieses Mal aber seien es nur vier gewesen. Die Ehrenamtlichen des Ortsvereins hätten dann das Fiebermessen übernommen. Aber das könne nicht sein, kritisiert der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins.

Teams werden aufgestockt

Markus Baulke, Sprecher des Blutspendedienstes, berichtet auf Anfrage, dass der Blutspendedienst versuche, die hauptamtlichen Teams personell aufzustocken. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen – keine Schlangen, möglichst geringe Wartezeiten und die Einhaltung der Abstandsregel – „haben wir natürlich einen höheren Bedarf“. Je größer der Blutspendetermin sei, desto mehr Mitarbeiter seien jetzt notwendig.

Weil einige Räume zurzeit nicht für eine Blutspende geeignet sind, seien Mitarbeiter frei, die für andere Termine eingeplant werden könnten, sagt Baulke. Doch auch innerhalb des Personals sei die Krankheitsquote gestiegen.

Blutbedarf ist aktuell gesunken

Der Blutbedarf in Krankenhäusern sei insgesamt etwas zurückgegangen, sodass „wir auch nicht mehr jeden Termin machen müssen“. Wenn der Vorrat jedoch knapp werde, versuche man Alternativtermine in anderen Räumen zu finden. Die Bereitschaft, Blut zu spenden, sei nach wie vor „super“, sagt der Sprecher und spricht von einem „Hype“.

Der Blutspendedienst befürchtet allerdings, dass in vier oder acht Wochen keiner mehr kommt. „Und dann haben wir ein echtes Problem“, sagt Baulke.

Viele Erstspender kommen nach Mellendorf

Insgesamt kamen an dem Nachmittag zum DRK-Termin in Mellendorf 96 Blutspender, darunter auch Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski. 37 Menschen von ihnen spendeten das erste Mal Blut. Doch es waren auch Stammgäste dabei. Zwei seien bereits mehr als 60 Mal beim Aderlass, berichtet Riepling. Einer habe schon 50 Mal Blut gespendet.

Größerer Abstand und viele Fragen

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus gab es bei der Blutspende einige Änderungen im Ablauf. Um den nötigen Abstand einzuhalten, standen die Liegen weiter auseinander. Zudem war die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten durften, begrenzt. Für die Spender gab es als Dank statt eines Büfetts einen Gutschein. Jeder Spender wurde vom Blutspendedienst des DRK ausführlich zu seinen vorherigen Aufenthalten in Corona-Risikogebieten befragt. Zudem maß das Team gleich zu Beginn Fieber – bei jedem Einzelnen.

Termin in Elze erst Ende Mai

Der DRK-Ortsverein Wedemark hat in nächster Zeit keinen feststehenden Blutspendetermin. Wedemärker, die Blut spenden wollen, müssen in andere Kommunen – beispielsweise nach Langenhagen – fahren. In der Gemeinde gibt es die nächste Möglichkeit für einen Aderlass am Mittwoch, 20. Mai, beim DRK-Ortsverein Elze-Bennemühlen. Dort öffnet die Grundschule von 15.30 bis 19.30 Uhr die Türen für die Blutspender.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley