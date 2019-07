Langenhagen

Erneut bietet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannoverimpuls gemeinsam mit der Stadt Langenhagen und den umliegenden Gemeinden Isernhagen, Wedemark sowie der Stadt Burgwedel alle an Start-ups und Selbstständigkeit Interessierten den nächsten sogenannten Gründungsabend an. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 31. Juli, um 17 Uhr im Langenhagener Rathaus, Marktplatz 1.

Die Teilnehmer sollen an dem Abend Antworten auf die Frage erhalten, wie sie sich erfolgreich selbstständig machen können, sagt Langenhagens Wirtschaftsförderer Jörg Hollemann. „Schwerpunkte der Veranstaltung sind unter anderem der strukturierte Gründungsprozess, Chancen und Risiken einer Gründung, eigene Kompetenzen, die Möglichkeiten von Förderung und Zuschüssen sowie die nächsten notwendigen Schritte in die Selbstständigkeit.“ In interaktiven Vorträgen soll dabei den Teilnehmern ein Überblick zu gründungsrelevanten Themen gegeben werden. Darüber hinaus wird es ausreichend Raum für individuelle Fragen zum eigenen Vorhaben geben.

Wer vom kostenlosen Beratungsangebot der Gründungsexperten von Hannoverimpuls profitieren möchte, sollte diese Gelegenheit in Langenhagen nicht verpassen, wirbt Hollemann. Der Wirtschaftsförderer betont, dass Interessierte, die sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit zuvor gut beraten lassen, erfolgreicher in die eigene unternehmerische Zukunft starten.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, um eine Anmeldung bittet Hollemann per E-Mail an joerg.hollemann@­langenhagen.de oder unter Telefon (0511) 73079504.

Lesen Sie auch:

Studie: Wie gut ist Hannovers Gründerszene?

Stadt und Region streiten um Hannoverimpuls

Hannoverimpuls hat neue Chefs

Von Sven Warnecke