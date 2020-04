Langenhagen

Der Andrang an dem seit Montag wieder geöffneten Betriebshof ist so groß, dass die Langenhagener viel Zeit mitbringen müssen, bis sie ihr Grüngut in den Container werfen können. Teilweise müssten Kunden eine bis eineinhalb Stunden warten, teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Die Verwaltung appelliert deshalb an die Anliefernden, dies bei ihrer Fahrt zum Betriebshof zu berücksichtigen und sich nicht erst kurz vor Ende der Öffnungszeiten in der Schlange einzureihen.

In den vergangenen Tagen mussten Kunden abgewiesen werden, weil sie vor Betriebsschluss nicht mehr an die Reihe kamen. Dies sei Stahls Angaben zufolge die häufigste Ursache für Unzufriedenheit bei den Bürgern gewesen. Die Verwaltung hat am Mittwoch reagiert. Seitdem weist ein Schild an der Kläranlage die Autofahrer darauf hin, dass ab diesem Punkt die Wartezeit circa eine Stunde beträgt. „Insgesamt beurteilt hat sich die Wiederaufnahme der Grüngutannahme bereits nach wenigen Tagen recht gut etabliert und gefestigt“, sagt Stahl.

Bis Freitagmittag lieferten an fünf Tagen insgesamt knapp 1000 Langenhagener Grün- und Strauchschnitt auf dem Betriebshof ab. Neun Menschen mussten bei der Einlasskontrolle abgewiesen werden, weil sie nicht in Langenhagen wohnen oder im Stadtgebiet keinen Kleingarten besitzen. „Die abgewiesenen Bürger waren nicht immer verständnisvoll“, sagt Stahl.

Trotz des Angebots hätten in den vergangenen Tagen Unbekannte auch illegal ihren Gartenabfall in der Natur entsorgt, berichtet die Stadtsprecherin. Insbesondere auf einer Fläche an der Kananoher Straße sei in den vergangenen Tagen vermehrt Grünschnitt unerlaubt abgeladen worden.

Betriebshof hat auch am Sonnabend geöffnet

Langenhagener können Baum-, Hecken-, Strauch- und Rasenschnitt montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr, freitags von 9 bis 11.30 Uhr und ab dem 4. April auch wieder sonnabends von 9 bis 12 Uhr zum Betriebshof, An der Neuen Bult, bringen.

