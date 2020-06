Hellendorf/Gailhof/Mellendorf

Sieben Kinder aus Gailhof, die nach den Sommerferien eingeschult werden, besuchen nicht die Grundschule in Hellendorf. Sie müssen künftig nach Mellendorf fahren. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Damit ist er einem Eilbeschluss des Verwaltungsausschuss aus dem April gefolgt. Der Grund: In Hellendorf gibt es zu wenig Platz für zwei Klassen, die für die 33 Anmeldungen notwendig wären. Die Grenze für eine Klassenteilung liegt bei 26 Schülern. Betroffene Eltern sind über die Entscheidung verärgert – kritisieren die kurzfristigen Informationen und die mangelnde Beteiligung.

So etwa Felix Willenborg. Seine sechsjährige Tochter sollte eigentlich die Hellendorfer Schule besuchen. Die Eltern hatten sie deshalb bereits im vergangenen Jahr in der Vorschule in dem Ort angemeldet. In der Zwischenzeit konnte sie dort soziale Kontakte knüpfen. Auch die zweite Tochter ist in die Kita nach Hellendorf gewechselt, „damit wir nicht zwei Stationen anfahren müssen“, sagt Willenborg.

Anzeige

Geänderter Schulbezirk: Gailhof gehört zu Mellendorf

Doch jetzt kommt alles anders: Weil die fünfköpfige Familie in Gailhof wohnt, darf die ältestes Tochter nicht nach Hellendorf. Der Rat hat mit seiner Entscheidung einer Änderung des Schulbezirks für das kommende Schuljahr zugestimmt. Gailhof gehört dann zu Mellendorf. Doch diese Schule ist anders als die Einrichtung Am Steinkreis noch keine Ganztagsschule. Für viele Eltern sei dies deshalb keine Option, berichtet Klaus Schroth, Mitglied des Gemeindeelternrates und Vertreter im Bildungsausschuss. Die Entscheidung für eine Schule falle bereits im Kindergartenalter, vielleicht sogar mit Anmeldung in der Krippe.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Zu viele Anmeldungen für Grundschule Hellendorf: Kinder aus Gailhof müssen nach Mellendorf

Er versteht nicht, warum ein Eilbeschluss des Verwaltungsausschuss im April notwendig war. Die voraussichtlichen Anmeldezahlen für die kommenden Erstklässler seien seit Ende 2019 bei der Verwaltung bekannt gewesen. Hellendorfs Schulleiterin Ira Gerken bestätigt auf Anfrage, dass sie die Zahlen im Oktober telefonisch im Rathaus gemeldet habe. „Im Dezember, Februar und März schrieb ich jeweils eine Mail an den Schulträger. Telefonisch wurde ich zwischenzeitlich immer mit den Worten vertröstet, man würde sich kümmern“, sagt Gerken. Von dem Eilbeschluss habe sie erst vier Tage zuvor erfahren.

Ratsherr Martin Schönhoff berichtet in der Ratssitzung, dass der Schulbezirk mit Hellendorf und Gailhof eine „gewachsene Gemeinschaft“ sei. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

„Ein Schlag ins Gesicht“ für betroffene Kinder

Der Elternvertreter meint, dass der Beschluss „nicht tragfähig“ und für die betroffenen Kinder „ein Schlag ins Gesicht“ sei. Ratsherr Martin Schönhoff von der Gruppe FDP/Bündnis C sprach während der Sitzung von einer „gewachsenen Gemeinschaft“ des Schulbezirks. Diese habe viele positive Effekte und führe zu einer Belebung beider Dorfgemeinschaften.

Der Ratsbeschluss gilt zunächst für das Schuljahr 2020/2021. Der ursprüngliche Vorschlag aus dem Rathaus, eine grundsätzliche Entscheidung für die kommenden Jahre zu fassen, hatte der zuvor tagende Verwaltungsausschuss dem Rat nicht empfohlen, berichtete Bürgermeister Helge Zychlinski.

Bürgermeister berichtet von sich ändernden Anmeldezahlen

Es sei richtig, sich für die Diskussion über die langfristige Entscheidung mehr Zeit zu lassen. Für die Verwaltung sei es gleichwohl immer schwierig, die genauen Schülerzahlen vorauszusagen. Durch die Schuleingangsuntersuchungen, die flexible Regelung vom Land und Wohnortwechsel, könne es auch kurz vor knapp immer noch zu „dramatischen Veränderungen“ bei den Anmeldungen kommen, sagte Zychlinski.

Aktuell gibt es einen zweizügigen Jahrgang an der Hellendorfer Grundschule, die insgesamt 89 Kinder besuchen. Und dies sei damals als Ausnahme formuliert worden. Den Vorwurf, dass es keine Beteiligung von Schule und Eltern gegeben habe, weist der Bürgermeister zurück. Etwa im Bildungsausschuss Anfang Juni sei das Thema intensiv diskutiert worden.

Die Grundschule in Hellendorf besuchen aktuell 89 Kinder in fünf Klassen vom ersten bis zum vierten Jahrgang. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Gerken : Klassen werden ohne Gailhofer zu klein

Ein zusätzlicher Anbau ist nach Ansicht der Schulleiterin nicht zwingend notwendig, um zwei erste Klassen unterzubringen. Es stehe der Werkraum zur Verfügung, der schon einmal als zusätzlicher Klassenraum genutzt wurde. Zudem werde in zwei Jahren der Anbau mit einem Klassenraum wieder frei. Die Überbrückungszeit wäre nach Einschätzung der Leiterin „nicht so lang und zu schaffen gewesen“. Zudem sei ein Ausbau des Dachgeschosses möglich – „dies lehnt die Gemeinde aus Kostengründen jedoch ab“.

Gerken freut sich, dass der grundsätzliche Beschluss über das künftige Einzugsgebiet der Schule noch nicht gefallen ist. „Wenn uns dauerhaft die Kinder aus Gailhof fehlen, befürchte ich, dass die Klassen zu klein werden. Bei einer Klassenstärke von nur zwölf Kindern müssen Jahrgangsstufen zusammengelegt werden“, sagt Gerken. „Ich bezweifele, dass unsere Schule dann noch weiter bestehen wird. Dies kann nicht der Wille einer kinder- und familienfreundlichen Gemeinde sein.“

Gailhofer suchen sich andere Lösungen

Die Tochter von Felix Willenborg geht jetzt künftig in die private Montessori-Schule nach Bissendorf-Wietze. Die Grundschule in Mellendorf wäre für die Familie als Alternative nicht in Frage gekommen. Auch für eine andere Familie aus Gailhof, die anonym bleiben möchte, fällt Mellendorf raus – weil das Ganztagsangebot fehlt. Jetzt soll die Tochter nach Elze gehen, sagt der Vater. Ein Antrag für eine Ausnahmegenehmigung – normalerweise dürfen die Eltern die Grundschule nicht frei wählen – sei bereits gestellt. „Aber wir sind trotzdem nicht glücklich“, sagt der Mann – „Weil wir keine Kontakte nach Elze haben.“ Ob der jüngere Bruder, der ebenso wie seine Schwester aktuell die Kita in Hellendorf besucht, künftig auch dort in die Schule gehen darf, ist jetzt noch offen.

Von Julia Gödde-Polley