Gute Wetterprognose: Wedemärker Spaßbad verlängert Saison erneut

Mellendorf

Angesichts der guten Wetterprognose reagiert das Spaßbad in Mellendorf und verlängert die Saison ein zweites Mal. Nach Auskunft von Geschäftsführer Ingo Haselbacher bleibt die Einrichtung nun bis Mittwoch, 16. September, geöffnet. So wollen die Verantwortlichen die Badbesucher dafür entschädigen, dass die Saison aufgrund der Pandemie erst am 28. Mai gestartet ist.

Ursprünglich galt die Verlängerung bis einschließlich Sonntag, 13. September. „Das Wetter war seither jedoch sehr schlecht“, sagt Haselmacher. Doch nun kehrt der Sommer noch einmal zurück. „Bei 30 Grad und Sonnenschein ist das Sommerfeeling auf unserer schönen Anlage unschlagbar. Mit der riesigen Liegewiese, den Kinder- und Spaßbecken und dem Sprungturm haben wir für jeden Freizeit-Geschmack etwas anzubieten“, heißt es von Rettungsschwimmer Pierre Watermann weiter.

Das Bad wird in diesen drei Tagen täglich von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet sein. Weitere Infos zur Badesaison gibt es unter www.spassbad-wedemark.de.

Von Sven Warnecke