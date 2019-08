Mellendorf

Seit dem 1. August ist Swantje Klapper offiziell im Ruhestand. Doch einen Nachfolger als Schulleiter am Gymnasium Mellendorf gibt es zum Start in das neue Schuljahr am Donnerstag noch nicht. Bisher gebe es „nichts Verbindliches zu verkünden“, sagte Sebastian Schumacher, Sprecher des Kultusministeriums, a...