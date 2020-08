Langenhagen/Wedemark

Niedersachsens Schulen sollen nach den Sommerferien in den eingeschränkten Regelbetrieb starten. Die IGS Langenhagen bereitet neben diesem auch den Mittelweg vor. In Kooperation mit der Firma Sennheiser will die Schule einen speziellen Konferenzraum für den sogenannten Hybridunterricht einrichten. Dabei lernen Klassenhälften wieder abwechselnd zu Hause und in der Schule.

Dank der Konferenztechnik in der Schule und entsprechender Software auf heimischen Geräten sollen sich die Klassen weiter im gesamten Verbund austauschen können. Elektronische Tafeln als Grundvoraussetzung stehen nach Angaben von Schulleiter Timo Heiken ohnehin in vielen IGS-Räumen bereit. In dem Konferenzraum soll unter anderem ein zusätzlicher Bildschirm eine solche ergänzen. „Schüler können sich darauf per Video zuschalten“, erklärt er. Bei bisherigen Videokonferenzen habe es meist keine Bild-, sondern vielmehr Tonprobleme gegeben – deshalb die Kooperation mit dem Wedemärker Audiospezialisten Sennheiser. Laut Heiken planen die Stadt Langenhagen und Sennheiser auch für das benachbarte Gymnasium einen Konferenzraum.

Nach den Sommerferien soll es auf dem Schulhof der IGS Langenhagen wieder voller werden. Quelle: Sven Warnecke

IGS-Schulleiter Timo Heiken : „Ein Raum ist einer mehr als jetzt“

Lehrer, die den Raum für ihre Klassen nutzen wollen, können ihn reservieren. Wenn es nur einen Klassenraum mit dieser Technik gibt, aber alle Klassen halbiert werden, profitieren nur wenige Schüler davon – das ist Heiken bewusst: „Ein Raum ist aber einer mehr als im Moment. Natürlich müssen wir dann schauen: Wie wollen wir die Schulen weiter ausstatten? Brauchen wir zwei, fünf, zehn solcher Räume?“ Gern könnten auch Lehrer anderer interessierter Schulen den Konferenzraum außerhalb der Unterrichtszeit kennenlernen. Denkbar sei zudem, dass Sennheiser den Raum zu Demonstrationszwecken nutzt.

Auch ohne das angedachte Corona-Szenario gebe es eine sinnvolle Verwendung für den Raum. Heiken nennt beispielhaft regionale Konferenzen und Gespräche, bei denen sich Schüler vor einem Austausch kennenlernen können. Der Schulleiter rechnet damit, dass der Raum spätestens nach den Herbstferien einsetzbar ist.

Gedanklich beisammen – während der Corona-Krise aber auf Abstand bedacht: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (rechts) und Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (links) überreichen IGS-Schulleiter Timo Heiken die ersten digitalen Endausgabegeräte aus einem Sonderausstattungsprogramm des Landes. Mit den Geräten könnten sich Schüler schon bald per Videokonferenz-Software in ihren Klassenraum einwählen. Quelle: Sven Warnecke

Stadt Langenhagen und Sennheiser lassen Details offen

Mit welcher und wie viel Technik der Raum konkret ausgestattet wird, sei noch Teil der laufenden Planungen, sagt Heiken. Auch zu den Kosten könne er nichts sagen. Sennheiser lässt Details zu dem Projekt bislang ebenfalls offen. Wie Stefan Peters aus dem Kommunikationsmanagement von Sennheiser in Wennebostel mitteilt, habe eine interne Rücksprache mit dem Vertrieb noch nichts Spruchreifes ergeben, was den Verbau von Konferenztechnik angeht. „Wir müssen uns erst vor Ort alles anschauen und mit dem Kunden abstimmen, welche Technik infrage kommt“, sagt Peters.

Die Stadt als Schulträgerin hält sich zu dem Projekt ebenfalls noch bedeckt. Bürgermeister Mirko Heuer verweist wie Heiken auf die noch laufende Entwicklungsphase. Richtig sei, „dass wir sowohl für die IGS als auch für das Gymnasium an einem besonderen Projekt für möglichen Hybridunterricht arbeiten“, teilt Heuer mit.

Von Konstantin Klenke