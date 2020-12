Hannover

Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Anzeige

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Hier unser Rezept: Tomate-Mozzarella „ Brunnenhof Style“

Am Herd des Hotels Brunnenhof in der Wedemark steht Tim Fabian. Dem Lockdown begegnet das Haus mit einer ganz bunten Karte an unterschiedlichen Take-away-Gerichten, darunter Wildgulasch, Caesar Salad oder Steak-Sandwichs. Aber auch Gänse- und Entengerichte stehen zur Wahl, darunter etwa Gänse-Burger oder Ente mit Rotkohl und Klößen.

Zutaten für 2 Personen:

Tomatenmarmelade:

· 150g Kirschtomaten, geviertelt

· 30g Zwiebelwürfel

· 10g Tomatenmark

· Salz, Pfeffer, Zucker

Basilikum-Pesto:

· 100g Basilikum

· 20g Olivenöl

· 2g Pinienkerne

· 10g Parmesan

· 1 kleine Knoblauchzehe

· Salz

Panzanella:

· 2 Weißbrotscheiben

· 1 Handvoll Kirschtomaten

· Butter, 1 Rosmarinzweig

· Balsamico

· Salz, Zucker

Pancetta-Chip:

· 4 Scheiben feine, dünne Pancetta

Anrichten:

· 2 Handvoll Rucola

· 1 Büffelmozzarella

· Öl, zum Frittieren

· Salz

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zubereitung:

Tomatenmarmelade: Die Zutaten zusammen einkochen, mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken. Durch ein Sieb streichen (oder mit dem Mixer sehr fein mixen).

Die Zutaten zusammen einkochen, mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken. Durch ein Sieb streichen (oder mit dem Mixer sehr fein mixen). Pesto: Alle Zutaten mixen und mit einer Prise Salz abschmecken.

Alle Zutaten mixen und mit einer Prise Salz abschmecken. Panzanella: Weißbrot in kleine Würfel schneiden, mit Butter und Rosmarin in einer Pfanne rösten, mit einer Prise Salz abschmecken. Vom Herd nehmen. Kirschtomaten halbieren, unterheben, mit etwas Balsamico und Zucker würzen.

Weißbrot in kleine Würfel schneiden, mit Butter und Rosmarin in einer Pfanne rösten, mit einer Prise Salz abschmecken. Vom Herd nehmen. Kirschtomaten halbieren, unterheben, mit etwas Balsamico und Zucker würzen. Pancetta-Chip: Ofen auf 90 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Pancetta auf Backblech legen und ca. 50 Minuten (je nach Backofen) knusprig ausbacken.

Ofen auf 90 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Pancetta auf Backblech legen und ca. 50 Minuten (je nach Backofen) knusprig ausbacken. Anrichten: Rucola abwaschen. Mit Küchentuch trocken tupfen. Öl in einer Pfanne auf ca. 180 Grad erhitzen. Salat frittieren, er sollte knusprig aber noch grün sein. Mit Salz abschmecken. Auf Küchentuch ablegen. Den Mozzarella grob zerzupfen. Alle Zutaten zusammen anrichten.

Von Hannes Finkbeiner