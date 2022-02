Sprockhof

Modegetränke wie Soja- oder Haferdrink boomen im Bio- und Supermarkt als Ersatz für Kuhmilch. Doch wie denken die darüber, die ihr Geld mit der Milch der Kühe verdienen? Familie Hemme aus der Wedemark wundert sich, dass Menschen im 21. Jahrhundert bereitwillig das doppelte Geld für die Hälfte an Inhaltsstoffen ausgeben. Für sie ist Kuhmilch nach wie vor das Nonplusultra. Schließlich sind sie Milchproduzenten – und das seit vielen Generationen.

Landwirtssohn Torsten Hemme beobachtet das neue Konsumverhalten nicht nur, sondern hinterfragt es auch. Der 56-Jährige ist promovierter Agrarwissenschaftler und Gründer eines Kompetenzzentrums für Milch, das gute Verbindungen zur Universität Kiel pflegt.

Das Institut nennt sich International Farm Comparison Network (IFCN) und sammelt aus vielen Ländern der Welt Daten rund um Milchwirtschaft und Milchverarbeitung, wertet diese aus und erstellt Handlungsempfehlungen, die von Politik, Universitäten, Molkereien, Agribusiness-Unternehmen und Familienbetrieben genutzt werden.

„Milch steht seit 7000 Jahren auf dem Speisezettel der Menschheit“

„Nur rund 7 Prozent der in Deutschland erzeugten Milch werden als Frischprodukt verbraucht. Mit 56 Prozent wandert der größte Teil der Milchproduktion in die Käseherstellung“, sagt Torsten Hemme. Für die Butterherstellung werden 17 Prozent genutzt, für Milchpulver 14 Prozent. „Milcheiweiß wird vielen Produkten zugesetzt, ohne dass es Verbrauchende wahrnehmen. Die Bandbreite reicht von Babynahrung über Vollmilchschokolade bis Bratwurst“, sagt Torsten Hemme.

„Der Anbau von Getreide ist beinahe gemütlich, weil nur einmal im Jahr geerntet wird und sich Getreide deutlich einfacher lagern lässt.“ Quelle: Fotolia

Er findet es deshalb wenig nachvollziehbar, dass „Modegetränke“, die allein aus Zucker, Wasser und etwas Koffein bestehen, teurer gehandelt werden, als das viel inhaltsreichere Naturprodukt Kuhmilch. „Milch steht seit 7000 Jahren auf dem Speisezettel der Menschheit und hat die Entwicklung positiv beeinflusst“, ergänzt der 58-jährige Bruder Jörgen Hemme.

Dafür muss allerdings auch hart gearbeitet werden. „Milcherzeuger müssen mehrmals täglich melken“, sagt Torsten Hemme. „Die Milch muss gekühlt, verarbeitet und transportiert werden. Dagegen ist der Anbau von Getreide beinahe gemütlich, weil nur einmal im Jahr geerntet wird und sich Getreide deutlich einfacher lagern lässt.“

Die Geschwister Jörgen (links) und Torsten Hemme vor ihrem Elternhaus. Wie Bruder Gunnar (nicht im Bild) haben sie sich auf Milchwirtschaft spezialisiert. Quelle: Patricia Chadde

Familie ist seit 400 Jahren in der Landwirtschaft tätig

Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Gunnar waren Torsten und Jörgen von Kindesbeinen an in das Leben auf dem Hof und die Nähe zu Nutztieren eingebunden. Da Vater Jürgen Hemme (86) lange in der Landwirtschaftskammer aktiv war, kamen zudem oft und gerne Gäste aus anderen Ländern und Kontinenten auf den landwirtschaftlichen Betrieb von Irene und Jürgen Hemme in Sprockhof.

Milcherzeugung, Mitarbeiter- und Tierwohl aber auch die Entwicklung des Marktes waren und sind bis heute leidenschaftlich diskutierte Themen der Familie.

Alle drei Brüder eint derweil die Leidenschaft zu traditionellem norddeutschem Milchvieh – den „schwarzbunten“ Kühen. Als ältester Sohn hatte Jörgen Hemme nach der Höferolle das Recht, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. „Wenn er kein Interesse gehabt hätte, hätte ich den Betrieb übernommen. Unser Bruder Gunnar hätte es ebenso gerne gemacht. Er produziert jetzt Hemme-Milch in der Uckermark“, berichtet Torsten Hemme. Nach 400 Jahren Landwirtschaft verfügen Hemmes Familienmitglieder über ein seit Generationen gewachsenes Wissen.

Jörgen Hemme. Quelle: Patricia Chadde

Jörgen Hemme ist als Direktvermarkter erfolgreich

Im Norden Hannovers ist Torsten Hemme nicht so bekannt wie sein älterer Bruder, der Hoferbe Jörgen Hemme. Dieser verfolgt mit seiner eigenen Molkerei die Strategie, als Direktvermarkter die frische Milch schnell zum Verbraucher zu bringen. Für ihn ist es geschmacklich wie qualitativ ein bedeutender Unterschied, ob Milch nach sechs Tagen oder nach sechs Wochen verzehrt wird. Er pasteurisiert die Rohmilch, erhitzt, sie kurz, um Keime zu töten. „Wir homogenisieren nicht“, sagt Jörgen Hemme.

Jörgen Hemme verfolgt mit seiner eigenen Molkerei die Strategie, als Direktvermarkter die frische Milch schnell zum Verbraucher zu bringen. Quelle: Adobe Stock

400 Kühe leben in Sprockhof

Und woher kommt die Milch? In Sprockhof versorgen zwölf Mitarbeitende 400 Kühe plus 300 Tiere aus der Nachzucht. „Es lässt sich ermitteln, wie groß ein Betrieb sein muss, um eine Familie zu ernähren“, rechnet Torten Hemme vor. Gegen den Begriff „Massentierhaltung“ wehrt er sich entschieden. Er hat den CO2 -Fußabdruck von Milchviehhaltern weltweit verglichen und die jeweiligen Ausgaben und Einnahmen von Milchproduzenten aufgeschlüsselt und kennt die Eigenschaften von solide aufgestellten Betrieben.

In Ländern mit einem Stundenlohn von 20 bis 30 Cent, wie Bangladesch, genügten laut Torsten Hemme zwei Kühe, um den Lebensunterhalt einer dort lebenden Familie zu sichern. In Ländern, in denen der Stundenlohn bei 2 bis 3 Euro liege, seien dafür schon 20 Kühe nötig. Bei einem Stundenlohn von 15 bis 20 Euro, wie in Deutschland, müsse ein Betrieb mehr als 200 Milchkühe halten, um seine Existenz sichern zu können.

Von Patricia Chadde