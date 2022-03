Wedemark

Wenn der Gemeinderat Wedemark am Montag seinen Haushalt 2022 beschließt, wird sich die Gruppe Grün & Drei in der Abstimmung enthalten. Grünen-Fraktionschef Michael Papke begründete die Entscheidung im Vorfeld der Sitzung: „Leider hat die große Koalition keine der vielen Anregungen zur Veränderung und Modernisierung des Haushalts aufgegriffen, sondern zahlreiche Anträge aus anderen Fraktionen und den Ortsräten einfach mit der Koalitionsmehrheit abgelehnt“, sagte er.

Papke kritisierte besonders den geringen Haushaltsanteil für Klima- und Umweltschutz. Bei Gesamtaufwendungen von 75 Millionen im Etat entfielen auf den Bereich Klima und Umwelt 548.100 Euro, führte er an. „Das entspricht, selbst wenn noch Maßnahmen wie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Ausgleichsflächen hinzugerechnet werden, nicht einmal einem Prozent der Haushaltsaufwendungen.“

Als konkret für Klima und Umwelt im Haushalt eingestellte Posten sehe er: 75.400 Euro für Personalaufwendungen, 115.700 Euro für das Klimaschutzprogramm, 157.000 Euro für das Gewässerkonzept und 200.000 Euro für den Ausbau der E-Mobilität.

„Im Hinblick auf die historische Aufgabe, die uns zur Erreichung der Klimaneutralität in der Wedemark bis 2030 bevorsteht, scheinen diese Anstrengungen nicht ausreichend zu sein“, betonte der Sprecher für die Gruppe Grün & Drei. Er verwies darauf, dass der Koalitionsvertrag von SPD und CDU auch verspreche, dass die Belange von Umwelt- und Klimaschutz wesentlicher Teil der Fortentwicklung sein würden. „Dieses Ziel verfehlt die große Koalition mit dem zur Abstimmung stehenden Haushaltsplanentwurf“, hielt Papke fest.

Falsche Prioritätensetzung sieht die Gruppe bei der Planung eines Rathausanbaus mit 100.000 Euro Planungskosten sowie einer Ermächtigung für erste Baumaßnahmen in Höhe von einer Million Euro. „Sollte die große Koalition daher den Rathausanbau bereits jetzt beschließen wollen, gehörte es zur politischen Wahrheit dazu, in der öffentlichen Finanzplanung über die Gesamtkosten zu informieren“, monierte Papke. Er schätze die tatsächlichen Kosten – allein aufgrund der Skizzen in einer Machbarkeitsstudie – auf acht bis zehn Millionen Euro.

Die Gruppe Grün & Drei wird dem Haushaltsplan zwar nicht zustimmen, geht aber dennoch inhaltlich mit einigen Punkten konform. Wesentliche Ansätze zeigten auch in die richtige Richtung, so Papke: „Dass zwei Feuerwehrhäuser und Kindertagesstätten gebaut, erneuert und erweitert werden, halten wir für richtig.“ In Zeiten niedriger Zinsen in die Zukunft der Gemeinde zu investieren, sei zielführend, auch wenn die Kreditaufnahme Rekordwerte erreiche.

Ebenso unterstütze Grün & Drei vorbehaltlos, dass die Gemeinde auf die aktuelle Situation der Flüchtlinge reagiere, und der Rat für diese Sonderaufgaben 2,8 Millionen Euro bereitstelle.