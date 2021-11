Wedemark

Jetzt im Herbst verstopft wieder heruntergefallenes Laub die Straßenabflüsse und die Kanalisation. Deshalb erinnert die Gemeinde Wedemark daran, dass Grundstückseigentümer in der laubstarken Jahreszeit die an ihr Grundstück angrenzenden öffentlichen Flächen von Laub zu reinigen haben.

Ähnlich wie bei der Schneeräumungspflicht ist jeder Eigentümer entsprechend der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Wedemark dazu verpflichtet, die an das Grundstück grenzenden öffentlichen Flächen – also Geh- und Radwege, aber auch Gullys – von Laub zu reinigen. In Bereichen, in denen eine Straßenreinigung vorgenommen wird, müssen der Grundstückseigentümer oder ein von ihm Beauftragter nur den Gehweg laubfrei halten. Dabei darf man das Laub weder auf die Straße noch zum Nachbarn fegen.

Von Frank Walter