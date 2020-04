Brelingen

Die Polizei sucht einen oder mehrere Unbekannte, die Ostersonntag in Brelingen offenbar mutwillig eine Gartenhecke in Brand gesteckt haben. Die Ortsfeuerwehr rückte gegen 22.30 Uhr an den Hellendorfer Weg an und löschte die 26 brennenden Pflanzen. Trotz des raschen Eingreifens der Brandbekämpfer entstand nach Auskunft von Polizeisprecher Philipp Hasse ein Schaden in Höhe von etwa 2600 Euro.

Ob es einen Tatzusammenhang mit anderen Brandstiftungen in jüngster Vergangenheit in der Wedemark gibt, werde aktuell geprüft, sagt Hasse. Zeugenhinweise erbittet der Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (0511) 1095555.

Von Sven Warnecke