Langenhagen/Wedemark

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) versorgt 115.000 Haushalte mit Trinkwasser. Dazu zählen auch die Anschlüsse in Wedemark-Resse und circa 1400 in Langenhagen-Engelbostel sowie -Schulenburg. Dafür zahlen die Bürger im Vergleich der 25 größten Städte in Niedersachsen den höchsten Preis: 1,75 Euro für 1000 Liter Trinkwasser.

Nun haben die Bürgermeister von Garbsen und Neustadt, Christian Grahl und Dominic Herbst, ungewöhnlich scharf den Wasserverband angegriffen und öffentlich dessen wirtschaftliche Situation hinterfragt. Der Trinkwasserpreis steige kontinuierlich, gleichzeitig seien die Nitratwerte besorgniserregend, und es müssten viele Kilometer an Leitungen saniert werden, kritisierte Grahl. „Der Wasserverband muss effizienter werden.“

Anzeige

Nitratbelastung ist großes Thema

Der Unmut in der Bevölkerung werde größer, erklärte indes Herbst den unerwarteten Vorstoß. „Gerade in Neustadt ist die hohe Nitratbelastung im Boden ein wichtiges Thema.“ Der Wert bewege sich nahe am Grenzwert.

Weitere HAZ+ Artikel

Im Wasserschutzgebiet Forst Esloh wird ein neuer Brunnen gebohrt. Quelle: Wasserverband Garbsen-Neustadt

Die beiden Bürgermeister werfen dem Verband vor, nicht effizient und transparent genug zu arbeiten. Der Zustand der Netze sei schlecht, die Sanierung ginge nicht schnell genug, und der Preis werde stetig erhöht. Das sei für die Bürger nicht zumutbar. „Wir erwarten kreative Lösungen und wollen wissen, wie sich der Verband in Zukunft aufstellen will“, sagte Herbst.

Bürgermeister aus Langenhagen und Wedemark überrascht

Unterdessen haben die beiden Kritiker offenbar ihre Amtskollegen aus den Nachbarkommunen nicht mit ins Boot geholt. Deshalb könne Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer die Verbandsschelte weder bewerten noch kommentieren, heißt es dazu aus dem Rathaus. Auch die Verwaltungsspitze aus der Wedemark ist in die Vorgänge und Entscheidungen der Bürgermeister in Sachen Wasserverband nicht involviert. „Deshalb können und werden wir deren Handeln inhaltlich auch nicht kommentieren“, teilte Gemeindesprecher Ewald Nagel für Bürgermeister Helge Zychlinski mit.

Fragen bleiben unbeantwortet

Die Kritik am Geschäftsgebaren des Wasserverbands ist indes nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden Verwaltungschefs aus Garbsen und Neustadt einen Fragenkatalog an den Versorger geschickt, um nähere Einblicke in die Geschäftszahlen zu bekommen. „Wir haben immer noch keine Antworten darauf bekommen“, berichtete Grahl. „Sauberes Wasser zu einem vernünftigen Preis“ – das ist das Ziel, das sich Grahl und Herbst gesteckt haben. Um dorthin zu gelangen, rütteln sie sogar an der Organisationsform des Verbands und diskutieren öffentlich mögliche Alternativen. „Wir haben mit den Stadtwerken in Garbsen und Neustadt sowie Leinenetz Dienstleister im öffentlichen Sektor, die zeigen, wie es gehen kann“, sagte Grahl.

„Wir brauchen erst einmal die Zahlen“

Ist auch die komplette Trennung vom Wasserverband eine Option? „Wir brauchen erst einmal die Zahlen und müssen die Überzeugung gewinnen, dass der Verband effizient aufgestellt ist. Zudem müssen alle realistischen Kooperationsmöglichkeiten geprüft werden“, sagte Grahl. Tatsächlich spielt bei der Kritik am Verband auch eine mögliche Belastung für die Haushalte eine Rolle. Herbst und Grahl bewerten die Eigenkapitalquote des Verbands von knapp 15 Prozent als viel zu gering. Die Quote gibt Auskunft darüber, wie zahlungsfähig ein Unternehmen ist.

Verband bezeichnet Kritik als Affront

Als einen „Affront gegen die Autonomie des Wasserverbands“ hat Verbandsvorsteher Wilfried Aick am Freitag die öffentliche Kritik bezeichnet. An gewählten Vertretern vorbei werde von oben in die Arbeit des Verbandes eingegriffen – und das mit „Halbwahrheiten und Unterstellungen“, sagte Aick. Auch Geschäftsführer Stephan Schumüller zeigte sich von dem plötzlichen Vorstoß überrascht. „Natürlich ist der hohe Wasserpreis auch für uns nicht zufriedenstellend, ihn als Ausdruck von Misswirtschaft zu sehen ist aber falsch.“ Dass Herbst und Grahl sich gerade jetzt gegen den Verband stellen, können Aick und Schumüller nicht verstehen. „Wir sind ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, die Situation ist so gut wie noch nie.“

Ernsthafte Gedanken hätten sich die Mitgliedskommunen vor zehn Jahren machen sollen, als das viel zitierte Eigenkapital noch in einem negativen Bereich lag, meint Schumüller. Grahl und Herbst hatten die geringe Höhe der Eigenkapitalquote – einer wirtschaftlichen Größe, die vor allem für Geldgeber interessant ist – als Indiz dafür angebracht, dass es dem Wasserverband wirtschaftlich schlecht geht. Mehr noch: Sie hatten Sorgen geäußert, dass die Kommunen in absehbarer Zeit dem Verband finanziell unter die Arme greifen müssen.

Verband investiert seit 2011 mehr

Pikant dabei: Bis 2011 sei der Wasserpreis Angaben des Verbands zufolge „politisch niedrig gehalten worden“ – bei 90 Cent pro Kubikmeter. Infolgedessen wurden die Anlagen auch nur langsam erneuert, weil das Geld fehlte. „Es ist traurig zu sehen, dass die präventive Führung, die wir 2011 losgetreten haben, nicht anerkannt wird“, sagte der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian Kratz. Damit meint er, dass zwar der Preis auf mittlerweile 1,75 Euro gestiegen ist, dass aber auch mehr in die Anlagen und Netze investiert werden kann – und zwar vorausschauend, bevor es vermehrt zu Rohrbrüchen kommt.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn und Sven Warnecke