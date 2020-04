In einem Video geben Lehrkräfte den Fünft- und Sechstklässlern am Gymnasium Mellendorf Tipps für ihr Homeoffice. Doch wie lernen die Schüler aus der Wedemark in Zeiten der Corona-Krise? Wie läuft die Kommunikation? Welche Regeln gelten in der Schule? Die stellvertretende Direktorin gibt einen Überblick.