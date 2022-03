Negenborn/Mellendorf

„Dieser lila Korridor durch die Moore ist völlig absurd, durch das Moor geht gar nicht. Auch, dass die Bahn das so ins Netz stellt zur Ansicht ...“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt aus Burgwedel wollte es bei seinem Informationsbesuch in Negenborn zur Planung einer möglichen ICE-Trasse durch die Wedemark im Detail kaum glauben. Eingeladen hatte ihn die Bürgerinitiative Brelinger Berg. Sie weist mit ihren roten Kreuzen zur „Bergrettung 3.0“ seit Wochen allerorten die Wedemärker auf das drohende Szenario hin, dass die Deutsche Bahn für eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke auch die Wedemark, den Brelinger Berg und die Moore mit einer Trasse durchschneiden könnte.

Dieses Protestbanner mit dem roten Kreuz ist jetzt an vielen Stellen in der Wedemark zu sehen. Quelle: Ursula Kallenbach

Hoppenstedt hörte sich nun an, was die Trassengegner vorzubringen haben: eine lange Liste vor allem der geschützten Naturflächen im Brelinger Berg und besonders im Bissendorfer Moor. Dies gelte mit seiner Mächtigkeit von bis zu sieben Metern als das besterhaltene in Europa, sagte Ludwig Uphues vom Aktionskreis Hannoversche Moorgeest. Zudem werde die gesamte Moorgeest mit Helstorfer, Otternhagener und Resser Moor zurzeit mit EU-Investitionen von 10 Millionen Euro wiedervernässt – ein Großprojekt zum Naturschutz und Klimaschutz, in das insgesamt 15 Millionen Euro fließen. Land und Region sind ebenfalls wesentlich beteiligt. Doch: Nicht einmal der Projektträger, der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), sei über die Planungen der Bahn informiert worden. Uphues forderte deshalb, bei nächsten Gesprächsrunden NLWKN-Projektleiterin Susanne Brosch einzubeziehen.

Ludwig Uphues (von links), Wolfgang Baustian und Georg Pfeiffer erläutern, wo unterschiedliche Trassenführungen durch die Landschaft führen würden. Quelle: Ursula Kallenbach

Kosten-Nutzen-Rechnung spielt eine Rolle

Als Bundespolitiker gab Hoppenstedt gleichwohl zu bedenken, dass auch volkswirtschaftliche Argumente der Bahn wie etwa eine günstige Kosten-Nutzen-Rechnung für einen Neubau statt Ausbau sprechen könnten. Auch müsse die Bahn sicherlich mehrere Varianten prüfen für den Fall, dass Bürger klagen. Hoppenstedt: „Meine derzeitige Präferenz wäre ein bestandsnaher Ausbau wie im Dialogforum Schiene Nord beschlossen.“ Er wolle aber kein Ergebnis vorwegnehmen. Am Ende des Jahres werde man den Stand erfahren, dann wolle er wieder ins Gespräch kommen in der Wedemark. Bis dahin nehme er auch die Fragen der Bürgerinitiative mit, die bislang von der Deutschen Bahn unbeantwortet blieben, und reiche sie noch einmal als Politiker dorthin. Letztlich werde der Bundestag über die Trasse entscheiden.

Bürgerinitiative: Landschaftsverbrauch minimieren

Die Bürgerinitiative (BI) richte sich mit ihrem Protest ausdrücklich nicht generell gegen eine ökologisch begründete Verkehrswende, wie Wolfgang Baustian betonte. Er hat eine interaktive Karte mit allen Punkten, die aus seiner Sicht gegen eine Trasse durch die Wedemark sprechen, auf der Internetseite www.bi-brelinger-berg.de aufgelistet. Die BI fordert jedoch, dass die Planung des ICE-Trassenverlaufs „verantwortungsvoll und mit Augenmaß durchgeführt wird“. Ein weiterer Landschaftsverbrauch müsse auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Und die BI hält daran fest, dass als Grundlage der Planungen der Deutschen Bahn weiterhin das Ergebnis des Dialogforums Schiene Nord aus dem Jahr 2015 Bestand haben müsse: „Bestandsstreckenausbau im Sinne des Dialogforums Schiene Nord ja, Neubau durch die Wedemark nein.“

Klagen sind schon abzusehen

„Egal, welche Variante kommt, geklagt wird sowieso“, stellte Baustian fest. „Und wenn eine Trasse durch ein hoch geschütztes Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiet führen sollte, dann geht die Klage bis zum Europäischen Gerichtshof.“ Für die Faunistische Arbeitsgemeinschaft Moore (FAM) im BUND bestätigte der Sprecher Reinhard Löhmer: „Sollte ein Trassenverlauf das Bissendorfer Moor beeinträchtigen, würde das zur Folge haben, dass die Umweltverbände vor Gericht gehen würden, und zwar durch alle Instanzen.”

Ludwig Uphues (von links) und Reinhard Löhmer sind Experten für Moore. Ihr Sachverstand spielt auch bei Abstimmungsgesprächen zur geplanten Bahntrasse durch die Wedemark eine Rolle. Quelle: Ursula Kallenbach

Bundestagsabgeordnete könnten sich an DB wenden

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Wedemark, Rebecca Schamber, hatte die Vertreter der BI Brelinger Berg am Tisch. Es gehe keinesfalls darum, eine mögliche östliche gegen eine westlich geführte Trasse auszuspielen, betonte Georg Pfeiffer. Der Moorexperte Ludwig Uphues regte an, die Bundestagsabgeordneten sollten sich mit einer Stimme in einer Resolution an die Deutsche Bahn (DB) wenden.

Mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Rebecca Schamber haben sich jetzt in Mellendorf Rüdiger Kauroff (von links), Jean Schramke, Wolfgang Baustian, Georg Pfeiffer und Ludwig Uphues ausgetauscht. Quelle: Ursula Kallenbach

Auch Bedarf an Schienenverkehr ist Fakt

„Ich halte die Planung für völlig abwegig“, befand Schamber. „Unseren Brelinger Riesen wollen wir nicht hergeben, auch nicht diesen Teil des Bissendorfer Moores.“ Als Bundespolitikerin betonte sie zugleich: „Fakt ist, wir brauchen mehr Schiene“. Der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff war ebenfalls bei dem Gespräch im SPD-Bürgerbüro in Mellendorf. Er wolle in der Sache den Kontakt zum niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies suchen, kündigte Kauroff an. Schamber will nun den vorgetragenen Sachverstand der Gesprächspartner an die Fachpolitiker in Berlin weiterreichen. „Ich werde mein Möglichstes tun“, versprach sie.

Was können Kommunalpolitik und Verwaltung tun?

Daniel Leide, Ortsbürgermeister in Bissendorf-Wietze, lenkte beim Besuch Hoppenstedts in Negenborn den Fokus auf die Kommunalpolitik. „Was können wir in der Gemeinde tun?“, fragte er. Aus Sicht der Bürgerinitiative, so Georg Pfeiffer, sei es wichtig, dass die Parteien zu einem Konsens kämen in der Frage.

Er wünsche sich eine gemeinsame Stellungnahme von Politik und Bürgervereinen. Dazu habe man jetzt ein Positionspapier vorgelegt. Pfeiffer regte außerdem an, als Experten auch die früheren Y-Trassen-Gegner im Verein Bürger für eine Lebenswerte Wedemark (BLW) mit an den Tisch zu holen. „Die haben sich damals 20 Jahre in die Materie vertieft und haben ein Jahr Zeit und Kraft in den öffentlichen Diskussions- und Entscheidungsprozess bis hin zum Konsens zur Ausbauvariante Alpha E“ gesteckt. Dieses Ergebnis „Ausbau statt Neubau“ aus dem sogenannten Dialogforum Nord stand seit 2015.

Was sagt die Gemeinde?

„Die Position der Gemeinde ist eindeutig und immer noch die gleiche: Wir lehnen eine Trasse Brelinger Berg/Moor entschieden ab und werden mit allen Mitteln für eine Verhinderung kämpfen. Die für Mensch, Natur und Bahninteressen verträglichste Variante muss gefunden werden“, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD). Grundsätzlich stehe für ihn Ausbau vor Neubau. „Ich sage aber auch deutlich: Mit dem Sankt-Florian-Prinzip wird die Verkehrswende nicht gelingen – die Variante Berg und Moor ist aber gerade vor dem Hintergrund der Klimaziele nicht tolerabel und konterkariert die Klimavorteile durch die Verkehrswende“, betonte er.

Nachbarkommunen treffen sich in der Wedemark

Auf Einladung des Wedemärker Bürgermeisters treffen sich zu einer Abstimmungsrunde am Donnerstag, 17. März, die hauptamtlichen Bürgermeister aus Burgwedel, Burgdorf, Lehrte und Isernhagen im Bürgerhaus in Bissendorf gemeinsam mit der Fachverwaltung. Ziel sei es, ins Gespräch über die Varianten zu kommen und auch zu bleiben. „Ob es eine gemeinsame Haltung geben kann, wird sich zeigen“, sagte Zychlinski. Die verschiedenen Trassenvarianten liefen ja jeweils unterschiedlich durch die Kommunen.

Nach Ostern will Zychlinski zu einem Gesprächstermin sowohl die Ortsbürgermeister der betroffenen Ortsteile in der Wedemark als auch Vertreter der BI Brelinger Berg an einen Tisch bringen mit der Bahn. „Ich habe das mit den Vertretern der Bahn in einem sehr guten Gespräch gestern verabredet“, berichtete er. „Über Details stimme ich mich mit Georg Pfeiffer von der BI ab. Es wird ein Arbeitstreffen mit sachkundigem Austausch sein, kein öffentliches Protestspektakel.“