Wedemark

Die Bürgerinitiative (BI) Brelinger Berg setzt ihren Protest gegen eine ICE-Trasse durch die Wedemark fort. Die Akteure rufen dazu auf, gemeinsam Protestkreuze zu bauen. Das rote Holzkreuz, das sich auch im BI-Logo wiederfindet, wurde schon als Symbol gegen die Suedlink-Starkstromtrasse eingesetzt.

Die neue Aktion der BI, die ihren Unmut gegen die Pläne der Deutschen Bahn bereits auf Bannern kundtut, läuft am Sonntag, 27. Februar, von 14 bis 17 Uhr auf dem Hof an der Hannoverschen Straße 1 in Negenborn (am Ortsausgang in Richtung Resse). Bei Kaffee und Kuchen sollen aus Dachlatten möglichst viele rote Kreuze gezimmert werden, die dann jeder auf seinem Grundstück platzieren kann. Auch aufgeschraubte Tafeln zeigen das Protestsymbol. Die Kreuze sollen gegen eine Spende abgegeben werden.

Zudem startet Wolfgang Baustian die Fotoaktion „Gib’ dem Protest ein Gesicht“, an einem Infostand informiert die BI über ihre Arbeit. Es gilt die 2G-Regel. Baustian, Georg Pfeiffer und Jochen Riediger als Organisatoren freuen sich über weitere Sachspenden – Dachlatten, wasserfeste rote Farbe sowie kleine Rollen und Pinsel. Sie sind per E-Mail an info@bi-brelinger-berg.de zu erreichen.

Von Frank Walter