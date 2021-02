Mellendorf

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage entfällt die persönliche Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe an der IGS Wedemark. Dennoch ist dafür natürlich eine Anmeldung möglich. Diese läuft über den digitalen oder postalischen Weg – und zwar in dem Zeitraum von Montag, 8. Februar, bis Freitag, 19. Februar.

Alle nötigen Unterlagen und Informationen zur gymnasialen Oberstufe können auf der Schulhomepage unter www.igs-wedemark.de heruntergeladen werden. Alternativ können die Unterlagen im Sekretariat der IGS Wedemark unter Wahrung der geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen abgeholt werden. Der Anmeldebogen muss komplett ausgefüllt und unterschrieben werden, heißt es von der Schule. Dieser ist für den elften Jahrgang an Doris.Schilling@igs-wedemark.de und für den zwölften Jahrgang an Hubertus.Weide@igs-wedemark.de per E-Mail zu schicken.

Der E-Mail oder dem postalischen Schreiben müssen die beiden Halbjahreszeugnisse des neunten Jahrgangs und das Halbjahreszeugnis des zehnten Jahrgangs in Kopie beigefügt werden. Dieser Vorgang ist jedoch für Schüler der IGS Wedemark nicht erforderlich, heißt es von der Schule weiter. Sobald das Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I vorliegt, ist eine Kopie desselben einzureichen. Sollten weitere Bescheinigungen vorhanden sein, beispielsweise die Befreiung vom Sportunterricht, sind diese dem Antrag in Kopie anzuhängen, teilt die IGS ferner mit.

Nach der Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe der IGS Wedemark ist noch vor den Sommerferien ein Elternabend –in welcher Form auch immer – geplant. Darin sollen entweder persönlich oder digital alle wichtigen Fragen zur gymnasialen Oberstufe sowie eine Kurseinwahl in die zweite Fremdsprache oder in die Fächer WPK, Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel sowie in Religion, Werte und Normen oder Philosophie geklärt werden. Persönliche Gespräche mit der Leitung der Sekundarstufe II sind nach vorheriger Terminabsprache ebenfalls möglich.

Von Stephan Hartung