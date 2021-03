Wedemark

Wie wichtig digitaler Unterricht ist, steht nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie einhergehend mit dem verordneten Lockdown fest. Nun haben die Gesamtkonferenz und der Schulvorstand der IGS Wedemark das umfangreiche Medienkonzept verabschiedet.

Im nächsten Schritt soll nach Auskunft von Annika Greif, Leiterin der Sekundarstufe 1 an der Schule, gemeinsam mit dem Kollegium das Konzept umgesetzt werden. „Im Fokus steht gegenwärtig vor allem die Fort- und Weiterbildung des gesamten Kollegiums und pädagogischen Personals der IGS“, teilt sie dazu mit. Dafür erhielten die Lehrerinnen und Lehrer einen einjährigen Zugang zum Online-Fortbildungsportal fobizz, in dem sie sich in Workshops rund um die Themen Digitalisierung und Unterrichten mit digitalen Medien von zu Hause aus weiterbilden können.

Lehrkräfte werden im Umgang mit iPad fit gemacht

Eine erste schulinterne Fortbildung habe es in der IGS Anfang März bereits gegeben, berichtet Greif. In diesem ganztägigen Workshop sei das Kollegium für die Arbeit mit dem iPad fit gemacht worden. Damit wurde auch die Vorgabe des niedersächsischen Kultusministers, dass jede Lehrkraft in diesem Jahr mindestens eine Fortbildung zur digitalen Bildung zu besuchen habe, umgesetzt. So sei auch sichergestellt, dass die Digitaltechnik sinnvoll im Unterricht angewendet werden könne.

„Die IGS Wedemark ist bereits gut mit Leihgeräten ausgestattet, sodass der neue fünfte Jahrgang nach den Sommerferien in angemessenem Umfang mit den iPads arbeiten kann“, betont Greif.

