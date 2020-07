Mellendorf

Zu Beginn dieses Jahres hatte ein Brand in der Krippe der evangelischen Kirchengemeinde St. Georg nicht nur für Bestürzung gesorgt, sondern auch die Betreuung für 30 Kinder unmöglich gemacht. Die Kleinen konnten in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Eine große Hilfsbereitschaft rollte für die Kita am Kirchweg an. Jetzt kann sich der Förderverein Einrichtung über weitere 710 Euro für den Neuanfang freuen.

„Wir sind als Organisatoren der ganzen Spendenaktion sehr erleichtert über diesen überaus positiven Abschluss“, sagt Kathrin Ohm, Fachbereichsleiterin Fremdsprachen an der IGS Wedemark. Die Schule konnte insgesamt 410 Euro aus der Versteigerung von Sachpreisen spenden. Ein Trikot des Handballbundesligisten TSV Hannover-Burgdorf brachte weitere 300 Euro ein.

IGS musste Spendengala absagen

Eigentlich hatte die IGS eine Spendengala mit Tombola zugunsten der Krippe geplant – doch die Corona-Pandemie machte Schülern und Lehrern einen Strich durch die Rechnung. Erst verschoben die Organisatoren den Termin von März auf Mai, dann mussten sie die Veranstaltung ganz absagen. Jedoch: Die von vielen Firmen in der Wedemark gespendeten Spielsachen wurden der Kita für eine eigene Tombola zur Verfügung gestellt. Hinzu kam ein Trikot der Recken aus Hannover. Das Shirt kam in die Versteigerung. Die Sachpreise für Erwachsene verloste die IGS Wedemark unter ihrer Lehrerschaft.

Trikot bekommt Ehrenplatz bei Pflegedienst

Das Shirt sicherte sich die Phoenix Pflege GmbH. Ulla Rust, Inhaberin des in Langenhagen gegenüber vom Theatersaal beheimateten Pflegedienstes, ersteigerte für ihre Firma das Fan-Utensil. „Das Trikot wird bei uns im Betrieb einen Ehrenplatz bekommen“, sagt Rust und lacht. Noch befindet sich das Trikot, das Domenico Ebner, Torhüter der Recken, persönlich zur Übergabe nach Mellendorf brachte, bei ihr zu Hause in Mellendorf. „Wir brauchen noch einen schicken Rahmen.“ Ihre Familie interessiere sich sehr für die Recken, sagt Ulla Rust.

Aber auch aus einem anderen Grund war ihre Beteiligung an der Aktion Ehrensache. „Wir sind Wedemärker. Da verpflichtet es, vor Ort zu helfen.“ Rust hat zwei Töchter, die fünfjährige Emma und Paulina, zwölf Jahre alt. Emma geht noch ein weiteres Jahr in die Mellendorfer Kindertagesstätte KitaMiTu. Auch diese Kita nahm Kinder aus der abgebrannten Krippe im Gemeindehaus auf. Phoenix Pflege spendete zusätzliche 300 Euro für die KitaMiTU. Davon kann die Einrichtung Puzzle und Spiele kaufen – durch die verstärkte Nutzung zuletzt sind Neuanschaffungen schneller notwendig.

