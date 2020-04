Mellendorf

Wegen der Corona-Pandemie musste der geplante Informationsabend für Eltern von Viertklässlern in der IGS ausfallen. Doch es gibt eine andere Lösung: Annika Greif, Leiterin der Sekundarstufe I an der Schule, lädt für Donnerstag, 28. April, in einen virtuellen Raum ein. Ab 18 Uhr stellt sie Informationen zum Unterricht, zur IGS und zur Anmeldung, die in diesem Jahr ausschließlich digital möglich ist, vor. Zudem steht sie für Fragen von Eltern zur Verfügung.

Für die Videokonferenz nutzt die Schule das Tool Zoom. Den Link für den Informationsabend finden Teilnehmer auf der Internetseite der Schule auf www.igs-wedemark.de. Dort sollen Eltern in Kürze auch eine Kurzpräsentation zur IGS sehen. Diese soll sie bei der Entscheidung, welche weiterführende Schule das Kind nach Ende der vierten Klasse besucht, unterstützen.

Anzeige

Wer Fragen hat, kann sich jederzeit an das Sekretariat der IGS unter Telefon (05130) 581160 oder per E-Mail an info@igs-wedemark.de wenden. Dort vereinbaren die Interessierten einen Telefontermin mit der Leiterin des Sekundarstufe I.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley