Bissendorf

Der Kunstverein Imago im Bürgerhaus in Bissendorf, Am Markt 1, ist seit Anfang März aufgrund der allgemeinen Corona-Verfügung auf unbestimmte Zeit für Publikum geschlossen. Doch die Ausstellung „ Mazurka“ von Agata Malek, die auf die Eröffnung wartet, hängt bereits in den Imago-Räumen. Die Eröffnung, zuletzt für den 19. April geplant, ist nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Jedoch kann die Künstlerin, die in Brelingen lebt, in der Zwischenzeit die Ausstellung einzelnen Besuchern nach Terminvereinbarung zeigen. Interessierte können sich dazu per E-Mail an agata@malomat.de oder telefonisch unter (05130) 5864673 melden. Außerdem können Kunstinteressierte die Bilderschau mit 47 Zeichnungen auf einem virtuellen Rundgang betrachten, und zwar im Internet auf www.malomat.de.

Anzeige

Ursprünglich hatten die Organisatoren einen anderen Link genannt. Imago will die Malek-Schau eröffnen, sobald dem Verein erlaubt ist, den öffentlichen Kunstbetrieb wieder aufzunehmen. Jeweils aktuelle Informationen veröffentlicht Imago im Internet unter www.imago-kunstverein.de.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach