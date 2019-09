Mellendorf

Drei konsumfertige Joints hat die Polizei am Sonnabend um 13.40 Uhr einem jungen Mann an der Wedemarkstraße abgenommen. Der 21-Jährige war den Polizisten im Rahmen einer größeren Kontrolle rund um das Holi-Festival in Mellendorf aufgefallen. Der junge Wedemärker hatte die Joints in einer Zigarettenschachtel, die sich in seiner Jackentasche befand, versteckt.

Die Polizei leitete gegen den Mann ein Verfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Der Beschuldigte räumte nach Angaben einer Sprecherin die Tat ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Von Julia Gödde-Polley