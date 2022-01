Wedemark

Die Gemeinde Wedemark zieht nach. Nachdem bereits einige Kommunen wie etwa die Stadt Langenhagen eine Allgemeinverfügung zum Tragen medizinischer Masken mit mindestens FFP2-Standard erlassen haben, gilt das nun auch für die Kommune. Sie wird etwa bei Versammlung oder dem Treffen von zwei oder mehr Menschen wirksam. Die Regelung gilt mit Veröffentlichung einer amtlichen Bekanntmachung, teilt Rathaussprecher Magnus Wurm nun am Mittwoch, 5. Januar, mit.

Diese Verordnung basiere auf dem Landesversammlungsgesetz und der Corona-Schutzverordnung des Landes, berichtet er weiter. „Diese Verfügung verpflichtet zum Tragen von Schutzmasken der Schutzstufe FFP2 für Personen ab 14 Jahren bei Versammlungen.“ Für Kinder von sechs bis 14 Jahren genügt indes eine einfache Maske.

„Diese Maßnahme dient dem Infektionsschutz vor dem Hintergrund der aktuellen Omikron-Welle“, erläutert der Rathaussprecher. Damit sollen seinen Angaben zufolge Teilnehmende von angemeldeten oder unangemeldeten Versammlungen vor einer Ansteckung geschützt werden.

„Spaziergänge“ der Corona-Leugner eindämmen

Ausgenommen sind Menschen, die aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit sind. Sie müssten allerdings bei Kontrollen ein ärztliches Attest vorzeigen. „Als Versammlung gemäß dem Landesversammlungsgesetz gelten alle Zusammenkünfte von mindestens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung“, heißt es von ihm aus dem Rathaus weiter.

Wurm ruft in Erinnerung, dass es auch in der Wedemark in den vergangenen Tagen Versammlungen – auch unangemeldete sogenannte „Corona-Spaziergänge“– gegeben habe. Auch diese unterliegen nunmehr der Allgemeinverfügung. Wer dagegen verstößt, kann künftig mit einem Bußgeld in mehrstelliger Euro-Höhe belangt werden.

„Ausgenommen sind Veranstaltungen wie Konzerte und andere Kulturevents“, listet der Rathaussprecher weitere Punkte auf. Die Veranstalter müssten diese jedoch nach der geltenden Corona-Verordnung des Landes weiterhin unter Vorlage eines Hygienekonzepts anmelden und genehmigen lassen.

Von Sven Warnecke