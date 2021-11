Wedemark-Langenhagen

Der Inner Wheel Club gehört zur größten internationalen Frauen-Serviceorganisation und unterstützt Menschen sowie soziale Einrichtungen mit Spendengeld und Erlösen von Benefizaktionen. Eine solche Gruppe gibt es auch in Langenhagen-Wedemark. Der Club hat nun den Frauen des integrativen Nähprojektes „Taschentalent“ geholfen. Clubpräsidentin Brigitta Rawe sowie die Vorstände Claudia Treder-Conrad und Andrea Knemeyer übergaben den Frauen dazu einen symbolischen Scheck in Höhe von 2500 Euro.

„Taschentalent“ ist eine Gruppe von geflüchteten und deutschen Frauen, die sich seit nunmehr vier Jahren regelmäßig trifft, um aus gebrauchten Materialien moderne Taschen verschiedenster Art, Rucksäcke, Gemüse- und Geschenkebeutel sowie andere Alltagsgegenstände neu zu gestalten. Besonders wichtig ist hierbei die kreative Wiederverwertung von ausgedienten Materialien im Sinne der Nachhaltigkeit.

Spende des Inner Wheel Club Langenhagen-Wedemark fördert Integration von Menschen

Mithilfe der Spende kann „Taschentalent“ Industrienähmaschinen kaufen, um die gebrauchten schweren Materialien wie Werbebanner, Flaggen und Segeltücher zu verarbeiten. So wird möglichst vielen Frauen eine Beteiligung an diesem integrativen Projekt ermöglicht. Die Frauen des Inner Wheel Clubs möchten mit ihrer Geldspende dazu beitragen, dass sich Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen, künstlerisch entwickeln und gemeinsam die kulturelle Vielfalt in der Wedemark fördern, heißt es von Rawe.

Das Projekt „Taschentalent“ sei für alle ein Gewinn: Darin waren sich die Beteiligten bei der Spendenübergabe einig. Denn die Teilnehmerinnen tauschen Nähtechniken aus und entwickeln gemeinsam kreative Ideen. Zusätzlich fördert die Gruppe das Erlernen der deutschen Sprache sowie das Knüpfen neuer Kontakte über kulturelle Gruppen hinweg und unterstützt Frauen mit Fluchthintergrund bei der Jobfindung und der Orientierung im Arbeitsalltag.

Das Integrationsprojekt ist eins von vielen Projekten des Vereins „ „Miteinander.Wedemark“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, das interkulturelle Leben in der Wedemark zu fördern. Das Nähprojekt kooperiert etwa auch mit der Kinder- und Jugendkunstschule, deren Räume im Haus der Anja-Fichte-Stiftung in Bissendorf gemeinsam genutzt werden.

Von Fiona Lechner