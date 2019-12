Mellendorf

Alle Frauen aus der Wedemark sind jeden dritten Freitag im Monat – nur außerhalb der Ferien – zur internationalen Frauendisco in das Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf, eingeladen. Der nächste Termin ist am Freitag, 20. Dezember, von 19 bis 22.30 Uhr. An dem Abend können Besucherinnen gemeinsam tanzen, reden und essen. Die Teilnehmerinnen bringen dazu etwas für das Büfett mit. Nahla Ben Moussa, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark, organisiert die Veranstaltung für Frauen.

Von Julia Gödde-Polley