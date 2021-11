Isernhagen F.B

„Geburt ist nie ein Spaziergang“, sagt Ingrid Pohl von der Lebensberatungsstelle (LEB). Dass es unter der Geburt aber auch zu traumatischen Erfahrungen kommen kann durch respektlose Behandlung oder sogar durch psychische oder physische Gewalt, darüber hätten betroffene Frauen lange geschwiegen. Entsprechende Schilderungen und Klagen über sinkende Qualität in der unter Sparzwang stehenden Geburtshilfe begegnen Pohl und ihrer Kollegin Hannah Gudat mittlerweile immer häufiger.

Lebensberatungsstelle hilft Schwangeren

In der Anlaufstellestelle für Burgwedel, Isernhagen und Wedemark sind die beiden Frauen unter anderem für die Beratung und Begleitung von Schwangeren zuständig. Rund 140 Klientinnen nehmen dieses Angebot jährlich wahr. In den Gesprächen erfahren Pohl und Gudat häufig eher am Rande, wie sich enttäuschte Erwartungen an eine harmonische Geburt, die dann aber in der Realität durch Personal- und Zeitmangel und Routine bestimmt wurde, traumatisierend auf die Mütter auswirken können. Und indirekt belastet das auch die Paarbeziehungen, wie LEB-Geschäftsführerin Ingun Kiklas-Volkmann ergänzt. Der Partner werde im Kreißsaal bisweilen in eine schwierige Rolle gedrängt, berichtet sie. Er solle helfen, etwa beim Festhalten der Gebärenden – eine Situation, in der seine Partnerin sich nur begrenzt wehren könne und die sie als Kontrollverlust erlebe.

Berichte über verbale Gewalt im Kreißsaal

In einschlägigen Foren gibt es zahlreiche Berichte darüber, wie Gebärende unter der Geburt respektlos behandelt würden. Ein häufig zitiertes drastisches Beispiel lautet: „Wenn Sie jetzt nicht mitarbeiten, stirbt Ihr Baby.“ Kiklas-Volkmann unterstreicht, dass sie nicht wisse, ob Geburtshilfeeinrichtungen vor Ort Vorwürfe zu machen seien. Die LEB-Geschäftsführerin macht vor allem strukturelle Gründe für Mängel in der Geburtshilfe verantwortlich. In den Kliniken fehle oft Personal. Gebärende würden im Kreißsaal bisweilen allein gelassen, „da die Hebamme sich um bis zu fünf andere Schwangere“ kümmern müsse.

„Roses Revolution“ hat Beratungsstelle sensibilisiert

Seit 2011 macht sich die Initiative „Roses Revolution“ am 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, rund um den Globus stark für eine menschenwürdige Geburtshilfe. An diesem Aktionstag ruft sie Betroffene dazu auf, symbolisch eine rosafarbene Rose an dem Ort niederzulegen, an dem sie Gewalt erfahren mussten. Auch wenn vor dem LEB-Gebäude zurzeit noch rosafarbene Rosen blühen – an dieser Aktion beteiligt sich die Beratungsstelle nicht. Aber: „Auch wir sind durch diese Bewegung sensibilisiert worden“, erläutert Kiklas-Volkmann. Deshalb haben Pohl und Hannah eine Fortbildung bei der Soziologin und Autorin Christina Mundlos absolviert.

Infoabend am 1. Dezember

Wenige Tage nach dem Aktionstag der Roses Revolution lädt die LEB betroffene Frauen, die belastende Geburtserfahrungen gemacht haben, zu einem Infoabend in ihr Gebäude im Lohner Hof 7 in Isernhagen F.B. ein. Beginn ist am Mittwoch, 1. Dezember, um 18.30 Uhr. „Gemeinsam möchten wir uns miteinander austauschen, um das Erlebte besser verarbeiten zu können“, heißt es auf dem Flyer zur Veranstaltung. Gebeten wird um telefonische Voranmeldung unter (05139) 89 28 28. Unter dieser Rufnummer werden auch Fragen zum neuen Beratungsangebot beantwortet. Je nach Bedarf soll der Austausch später bei Gruppentreffen oder in Einzelgesprächen fortgesetzt werden.

„Keiner bleibt unberaten!“

„In dieser Woche wechseln wir in den 2-G-Modus, aber wir haben ja Ausweichmöglichkeiten“, kündigt LEB-Geschäftsführerin Ingun Kiklas-Volkmann angesichts steigender Corona-Inzidenzen an. Sie betont: „Keiner bleibt unberaten!“ Für Ungeimpfte bedeutet das, dass sie via Telefon oder Video beraten werden. Die LEB sendet ihnen den Link für den zertifizierten Messengerdienst Wire zu.

Treffen mit Kindern und Jugendlichen laufen weiter

Ihre beiden laufenden Gruppen mit Kindern und Jugendlichen aus Trennungs- und Scheidungsfamilien will die LEB allerdings weiterhin vor Ort betreuen – in ihrem größten Konferenzraum. „Wir haben ausreichend Platz, um Abstand zu halten“, erklärt die Chefin. Zwar wurde ein Luftreiniger angeschafft, aber Schnelltest und Masken sind Pflicht. Dass die beiden Gruppen möglichst lange als Präsenzangebot weitergeführt werden sollen, hänge durchaus zusammen mit den psychischen Belastungen nach der langen Zeit mit Corona, mit Homeoffice, Homeschooling und engen Wohnverhältnissen. Kiklas-Volkmann konstatiert „viele Ängste, Depressionen und Überforderung“. Es herrsche erhöhter Beratungsbedarf.

