Wedemark

2019 ist fast vorbei. Seit Januar ist in der Wedemark einiges passiert. Wir haben für Sie einen Jahresrückblick erstellt – mit den spannendsten Themen und Menschen aus der Gemeinde.

Waghalsige Flucht über die Autobahn

Liam versteckt sich unter Streifenwagen. Polizisten haben den vermissten Hund auf der L 310 an der Autobahn 7 eingefangen. Quelle: Polizei

Er hat eine waghalsige Flucht hinter sich: Schäferhund Liam ist im Januar auf der Autobahn 7 unterwegs – doch nicht in einem Wagen, sondern „zu Fuß“. Der Rüde überquert nach Angaben der Polizei sämtliche Fahrstreifen. Doch zum Glück für Hund und Autofahrer schafft es der Rüde unverletzt auf den Grünstreifen der Gegenfahrbahn. In Höhe Mellendorf verlässt das Tier die gefährliche Strecke wieder und sucht Schutz unter einem geparkten Streifenwagen. Dort lässt sich der vermisste Hund von seiner überglücklichen Besitzerin hervorholen – dann geht es zur Erholung zurück nach Hause.

Bürger protestieren

Knapp 50 Teilnehmer haben sich vor dem Verwaltungsgericht in Hannover zu einem Protest gegen eine geplante Erweiterung einer Hähnchenmastanlage in Elze versammelt. Quelle: Sven Warnecke

Gegen zwei Projekte in der Wedemark ziehen Bürgerinitiativen zu Felde. Auf der einen Seite protestieren sie gegen die geplante Erweiterung einer Hähnchenmastanlage in Elze. Und auch gegen das von der Gemeinde ins Auge gefasste neue Gewerbegebiet in Gailhof regt sich vielfältiger Widerstand bei den Betroffenen.

Die Gemeinde hat 142.000 Euro in den mobilen Blitzeranhänger investiert. Quelle: Sven Warnecke

Blitzeranhänger lohnt sich

Im Januar hat sich die Gemeinde für gut 142.000 Euro einen eigenen Blitzeranhänger angeschafft. Bis Ende November hat das Gerät bereits 21.646 Tempoverstöße registriert. Dank der Einnahmen hat sich der Kauf gelohnt. Nicht nur das: Die Geschwindigkeit im Ort und auch der Verkehrslärm auf den Strecken konnte spürbar reduziert werden, bilanziert die Verwaltung.

Zitat des Jahres

„Das ist die schönste Seite von Hannover“, sagt Sänger und Liedermacher Heinz-Rudolf Kunze in einer Fernsehshow über seine Wedemärker Heimat.

Vodafone hat in Bennemühlen eine bestehende Antenne für das neue 5G-Netz aufgerüstet. Quelle: Moritz Frankenberg

Das Internet nimmt fahrt auf

Die Gemeinde rüstet sich technisch für die Zukunft: HTP und Deutsche Glasfaser wollen flächendeckend Glasfaser in die Häuser legen und beginnen mit dem Ausbau. Bennemühlen rast jetzt durchs Internet – mit einem 5G-Netz von Vodafone.

Die Zahl des Jahres: 18 Monate

18 Monate soll die Sanierung der Kreisstraße 107 in Wennebostel dauern. Voraussichtlich bis März 2021 buddeln die Bauarbeiter in vier Abschnitten. Seit September ist die Straße gesperrt.

Baustelle auf Autobahn zerrt an Nerven

Aufatmen: Bereits seit zwei Jahren leiden Menschen unter der A-7-Baustelle. Bei den täglichen Staus quält sich auch der Schwerlastverkehr durch die Dörfer. Ein nachts geltendes Tempolimit hilft nicht viel. Doch nun ist Schluss – vorerst.

Das historische Amtshaus in Bissendorf ist frisch saniert. Doch die Arbeiten haben deutlich länger gedauert und sind teurer geworden, als ursprünglich geplant. Quelle: Julia Gödde-Polley

Das historische Amtshaus ist fertig

Es ist geschafft: Das historische Amtshaus erstrahlt in neuem Glanz – mehr als eineinhalb Jahre später als geplant. Aber nicht nur die Bauzeit sprengte den Rahmen, auch die Kosten für die Sanierung sind gestiegen – auf circa 2,5 Millionen Euro.

Dieter Battmer vom ADFC Wedemark (von links), Bürgermeister Helge Zychlinski, Frank Felgner von der Volksbank, Kunstschulleiter Bernd Tschirch, Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier, Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns, Christiane Freude von der Unicef Südheide und Wolfgang Leichter vom ADFC zeigen die Schilder für den neuen Radweg der Kinderrechte. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Einmalig: Radweg der Kinderrechte

Das ist bundesweit einmalig: In der Gemeinde führt nun ein Radweg der Kinderrechte zu den 22 Kunstobjekten der bereits existierenden Straße der Kinderrechte. Interessierte können einen 60 Kilometer langen Rundkurs fahren.

Die Menschen des Jahres

Renate Kolb sitzt auf einer Bank vor ihrem Wohnhaus in Resse – vor ihrem Wegzug aus der Wedemark. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Die langjährige Dorfärztin und Kümmerin hat Resse verlassen: Renate Kolb ist weggezogen. Die 78-Jährige war in den vergangenen 21 Jahren sehr aktiv im Ort – unter anderem als Vorsitzende des Vereins Bürger für Resse ( BfR).

Franz Rainer Enste ist Niedersachsens neuer Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens. Quelle: Julia Gödde-Polley

Der neue Landesbeauftragte gegen Antisemitismus kommt aus der Wedemark: Franz Rainer Enste hat den ehrenamtlichen Posten Anfang November übernommen. Der 65-Jährige mag keine Aus- und Abgrenzung.

Er ist die Nummer 17: Klaus Meine hat sich in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen – 30 Jahre nachdem der Sänger der Rockband Scorpions den Welthit „Wind of Change“ in der Wedemark komponiert hat.

Scorpions-Sänger Klaus Meine trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde Wedemark ein. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Von Julia Gödde-Polley und Sven Warnecke