Hellendorf

Die Wedemark kommt ins Fernsehen – live und in Farbe: Der Sender Pro Sieben nimmt am Sonnabend um 20.15 Uhr „Die Live-Show bei dir zuhause“ in Hellendorf auf. Bei dem neuen Format treten Nachbarn im spielerischen Wettkampf in ihren Wohnzimmern und auf der Straße gegeneinander an. Um dem TV-Team genug Platz zu bieten, hat die Gemeinde Wedemark dem Sender einen Teil ihres Areals im Bauhof vermietet.

Auf dem Gelände sind bereits zahlreiche Scheinwerfer installiert und ein Autoscooter aufgebaut. Das ist auch vielen Wedemärkern nicht verborgen geblieben. In den sozialen Medien tobten sogleich die wildesten Gerüchte, was dort wohl geschehen soll. Eigentlich ganz einfach: Dort treten die Familien Gentz und Timme gegeneinander in zahlreichen Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspielen an.

Joko und Klaas sind nach Niederlage strafversetzt

Unterstützt werden sie dabei von den Spielführern Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen. Der Gewinner-Familie winkt letztlich ein Preisgeld von bis zu 90.000 Euro. Den Moderatoren wird dabei von Joko und Klaas unter die Arme gegriffen. Der Arbeitseinsatz des Duos in der norddeutschen Tiefebene ist aber nicht ganz freiwillig: Denn Joko und Klaas hatten am vergangenen Dienstag in ihrer Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ eine Niederlage einstecken müssen. Nun schickt ihr Haussender die beiden zum Wochenendeinsatz nach Niedersachsen.

Joko Winterscheid (links) und Klaas Heufer-Umlauf haben ihre Show gegen den Sender verloren und kommen deshalb am Wochenende in die Wedemark. Quelle: pa/obs ProSieben/Jens Hartmann

„Wir besuchen in dieser Show Menschen zu Hause und machen mit denen großartige Spiele – im Wohnzimmer und überall drum herum. Was dann passiert, das hat Pro Sieben für euch ausgesucht und weiß das ganz alleine“, erklärte Steven Gätjen.

Zaungäste nur mit Eintrittskarte

Neben den Zuschauern im Fernsehen werden 480 Zaungäste – zumeist Anwohner – die Show live vor Ort verfolgen. Ohne Eintrittskarte kommt jedoch keiner auf das abgesperrte Gelände, sagt Pro Sieben/ Sat1-Sprecher Michael Benn. Alle Tickets sind inzwischen jedoch vergeben. „Alle anderen, die keine Karte besitzen, werden vor Ort nicht viel mitbekommen, da schaut man besser gemütlich vorm TV die Show.“

Von Julia Gödde-Polley und Sven Warnecke