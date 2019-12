Elze

In der Wedemark kennt Moritz aus Elze nur einen Ort, an dem Jugendliche und junge Erwachsene regelmäßig feiern gehen: „Ab und an sind Partys im M1 am Mellendorfer Eisstadion“, sagt der 17-Jährige. Außerdem trifft er sich mit Freunden zum Feiern beim Tanz in den Mai oder auf dem Holi-Farbrauschfestival, das jährlich im Spaßbad steigt. „Schützenfeste sind aber nicht mehr die Partys des Jahres, das war in der Generation meiner Eltern noch so. Heute trinkt man da höchstens zwei, drei Bierchen“, sagt Moritz, der seit Anfang August eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann absolviert.

Moritz feiert in der Wedemark und Hannover

Rund einmal pro Woche trifft sich Moritz abends auch privat mit Freunden. Mit Partys in Clubs sei das aber nicht zu vergleichen: „Die Atmosphäre ist im Club eine andere. Bei Partys zu Hause sind meine Freunde und ich natürlich vorsichtiger, wir können zum Beispiel nicht so laut Musik hören.“ Wenn in der Wedemark keine Party steigt, geht er mit seinen Freunden deshalb auch regelmäßig in Hannover feiern.

Moritz aus Elze geht gern feiern – nicht nur in der Wedemark. Quelle: Privat

Auch wenn ihn die lange An- und komplizierte Rückfahrt mit der Bahn störe, empfindet er die Partys in Hannover nicht partout schlechter als solche in seiner Heimat: „Es ist beides schön. In der Wedemark kennt man sich untereinander. Auf Partys in Hannover habe ich dafür schon neue Freundschaften geknüpft.“ Wenngleich Moritz nicht nur privat feiert, startet jede Party für ihn und seine Freunde bei jemandem zu Hause: Dann treffen sie sich zum „Vorglühen“. In den Clubs sei es zu teuer, viel zu trinken.

17-Jähriger wünscht sich mehr M1-Partys

Die Frage, wie er nach Hause kommt, bereitet Moritz auch keine Sorgen: „Man muss den Fahrplan der Bahnen im Blick haben“, empfiehlt er. Es komme selten vor, dass Volljährige ihn mit dem Auto mitnähmen – oder Eltern die Jugendlichen abholten. Außerdem fahre er immer gemeinsam mit Freunden nach Hause. Auch deshalb störe es seine Eltern nicht, wenn er feiern gehe: „Als ich die ersten Male nachts in Hannover feiern gegangen bin, waren sie schon ein wenig besorgt. Aber sie waren in ihrer Jugend auch feiern und sind deshalb relativ entspannt.“

Mindestens während seiner Ausbildung möchte Moritz auch noch in Elze wohnen bleiben. „Die Wedemark ist echt schön“, findet der 17-Jährige: „Man hat alles, was man braucht. Jeder kennt hier jeden. Und die Gemeinde ist relativ modern.“ Lediglich im Hinblick auf die mobile Internetverbindung gebe es in Elze Verbesserungsbedarf und die Digitalisierung müsse in den Schulen ankommen. Auch in puncto Partymöglichkeiten äußert Moritz zwei Wünsche: „Wenn ich privat in Resse feiere, fahren ab 0 Uhr keine Anrufsammeltaxis mehr von dort. Das sollte sich ändern. Und es wäre schön, wenn es im M1 mindestens einmal im Monat eine Party geben würde.“

