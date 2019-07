Wedemark

Wer möchte künftig Kinder- und Jugendgruppen leiten? Die Gemeindejugendpflege Wedemark bietet gemeinsam mit der Ganztagsschule wieder einen Kurs zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica) an. Jugendliche ab 16 Jahren können an der Ausbildung teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Der Kurs beginnt Mitte September. „Der zeitliche Umfang der Ausbildung umfasst insgesamt 50 Zeitstunden, aufgeteilt auf verschiedene Kurse und ein Wochenendseminar“, teilt Gemeindesprecher Ewald Nagel mit. Die Termine sind am 14. und 15. September von 9 bis 16 Uhr sowie am 19. September, 25. September und 1. Oktober jeweils von 18 bis 21 Uhr in der Jugendhalle Mellendorf. Vom 18. bis 20. Oktober fahren die Teilnehmer gemeinsam auf den Jugendhof Vechta. Ein verpflichtendes Kurs-Nachtreffen ist für den 13. November von 18 bis 20 Uhr in der Jugendhalle Mellendorf geplant.

Juleica dient als Legitimation

Mit der Juleica können sich Inhaber gegenüber öffentlicher Stellen – beispielsweise Jugendeinrichtungen oder die Polizei – legitimieren. Zudem erhalten Menschen mit der Juleica bei zahlreichen Institutionen und Einrichtungen Vergünstigungen, sagt der Gemeindesprecher.

Die Teilnahme an dem Kurs kostet 45 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 30. August möglich. Weitere Informationen und der Bogen für die Anmeldung finden Interessierte auf www.wedemark.de/juleica zu finden. Fragen beantworten die Verantwortlichen unter Telefon (05130) 581482.

Von Julia Gödde-Polley