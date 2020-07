Mellendorf

Jugendliche, die gern mit Kindern arbeiten und sich in der Freizeit engagieren wollen, aufgepasst: Die Gemeindejugendpflege und die kommunale Schulsozialarbeit bieten auch in diesem Jahr wieder einen Kurs zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica) an. Der bundeseinheitliche Ausweis weist ihre Inhaber als qualifizierte Betreuer aus.

Zuvor sind jedoch mehrere Schulungen unter anderem mit den Schwerpunkten Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendgruppenarbeit erforderlich. „Der Umfang der Ausbildung umfasst insgesamt 50 Zeitstunden, aufgeteilt auf verschiedene Kurse und ein Wochenendseminar“, heißt es von der Gemeinde Wedemark. Alle interessierten Jugendlichen ab 16 Jahren können die Ausbildung absolvieren.

Anzeige

Juleica bringt Inhabern Ermäßigungen

Die Kurstermine in der Jugendhalle Mellendorf sind am 31. Oktober und 1. November von 9 bis 16 Uhr sowie am 4., 9. und 12. November von 18 bis 21 Uhr. Zudem fahren alle Teilnehmer vom 20. bis 22. November gemeinsam zu einem Wochenendseminar in den Jugendhof Vechta. Für den 2. Dezember ist ein verbindliches Nachtreffen aller Absolventen geplant – ebenfalls in der Mellendorfer Jugendhalle.

Weitere HAZ+ Artikel

Inhaber der JuLeiCa erhalten bei vielen Institutionen und Einrichtungen Ermäßigungen. Die Teilnahme an dem Kurs kostet 45 Euro. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.wedemark.de/juleica. Wer Fragen hat, kann sich unter Telefon (05130) 581482 melden. Eine Anmeldung ist bis zum 30. August möglich.

Von Julia Gödde-Polley