Wennebostel

Bratkartoffeln, Puffer, Pommes - beim Kartoffelfest in Wennebostel gibt es die beliebte Knolle in allen erdenklichen Variationen. Und das gefällt den vielen Gästen, die nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern teils sogar extra aus Hannover angereist sind. Denn die Veranstaltung ist bekannt. „Wir machen das ja auch schon zum 27. Mal“, erklärt Janin Schwägerl, Tochter des Ehepaars Rita und Dieter Söder, die sich seit drei Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder Kai um die Organisation kümmert. In enger Zusammenarbeit mit dem Team von Bärenstark und der Fleischerei Riedel, betont sie.

Michael arbeitet für gewöhnlich auf dem Hof. Beim Kartoffelfest ist er für die Bratkartoffeln zuständig. Quelle: Janna Silinger

Zuvor hätten ihre Eltern das gemacht, die „hatten dann aber irgendwann keine Lust mehr“, erklärt Schwägerl. Ursprünglich hatte ihr Vater damit einmal eingefangen, weil die Ernte so üppig ausgefallen sei und er nicht gewusst habe, was er mit den ganzen Knollen anfangen soll, berichtet Janin Schwägerl. Inzwischen sei es einfach eine schöne Tradition.

Fest bringt ein wenig Normalität zurück

Und gerade zu diesem Zeitpunkt auch ein wenig Normalität, die die Menschen wahrhaftig genießen. „Am Freitagabend wurde schon richtig gefeiert“, erzählt Schwägerl zufrieden. Und auch am Sonnabend und am Sonntag gibt es wieder Livemusik – und es wird getanzt und mitgesungen, fügt sie hinzu.

Im Eingangsbereich kümmert sich Elke Schmidt um den Verkauf der Kartoffeln. Quelle: Janna Silinger

Tagsüber erinnert die Veranstaltung aber eher an ein ruhiges, buntes Familienfest - es gibt ein Karussell, Ponyreiten, Kinderkleidung und Leckeres aus der Region, wie frisches Brot, Honig und, wie sollte es anders sein, jede Menge Kartoffeln. „Die Ernte war zufriedenstellend“, berichtet Kai Söder, der auf dem Hof seiner Eltern tätig ist. Trotz des kalten Frühjahrs konnte er an insgesamt zehn Tagen 800 Tonnen Kartoffeln zusammenbringen.

Mia und Emma gehen mit einem Shetlandpony spazieren. Das macht den Schwestern viel Spaß. Quelle: Janna Silinger

Und auch am Sonntag soll das noch einmal in Wennebostel gefeiert werden. Ab 11 Uhr sind alle Bürger eingeladen, zum Kartoffelfest, Wennebostel 17, zu kommen. Dann spielt die Gruppe „Dick und Durstig“ von mittags bis etwa 18 Uhr Querbeet-Livemusik. „Gegen 20 Uhr ist in der Regel Schluss“ berichtet Janin Schwägerl. „Ich komme morgen bestimmt noch mal wieder“, sagt eine junge Frau. Die Musik sei zwar nicht so ihrs, aber sie wolle sich noch einmal die alten Traktoren anschauen. „Sowas sieht man ja doch nicht alle Tage. Hier gibt es wirklich für alle etwas.“

Von Janna Silinger