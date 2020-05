Wedemark

Aktuell sind Gesichtsmasken Pflicht – nicht nur beim Einkaufen in Geschäften, sondern auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das hat nun ein kleines Mädchen in der Wedemark offenbar verzweifeln lassen. Das Kind wollte am Montagvormittag ohne den Schutz in Gailhof in einen Regiobus einsteigen. Mitgefahren ist sie nicht, offenbar wegen der fehlenden Mund- und Nasenbedeckung.

Die aufgelöste Grundschülerin erzählte dem Wedemärker Kai Dase, der als Passant das Kind entdeckte, der Busfahrer habe sie nicht mitgenommen. Regiobus-Sprecher Tolga Otkun stellt auf Anfrage hingegen klar, dass der Fahrer niemanden des Busses verwiesen habe. Das habe dieser nach einer Befragung des Unternehmens schriftlich zu Protokoll gegeben. Und Otkun bestätigt für das Unternehmen: „Unsere Fahrer haben ganz klar den Auftrag, jeden Fahrgast mitzunehmen – ob er eine Maske trägt oder nicht.“ Die vom Land Niedersachsen eingeführte Pflicht überprüfe Regiobus nicht.

Anzeige

Passant hält mit Auto an und hilft Mädchen

Doch wie hat sich die Situation an der Haltestelle Am Dreieck auf der Landesstraße 310 am Montagvormittag wirklich zugetragen? Fest steht, dass das Mädchen den Bus der Linie 697 nutzen wollte. Kai Dase, Geschäftsführer des ambulanten Pflegedienstes Caspar & Dase, bemerkte nach eigenen Angaben die Grundschülerin um kurz nach 10 Uhr auf dem Bürgersteig. Sie sei völlig nass vom Regen gewesen und habe „bitterlich“ geweint, schreibt Dase in einem Post auf Facebook.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Mädchen wollte an der Haltestelle Am Dreieck in Gailhof in den Bus der Linie 697 steigen. Quelle: Roman Rose (Archiv)

Schülerin: „Der Bus hat mich nicht mitgenommen“

Andere Autos seien einfach vorbeigefahren. Das Mädchen habe jedoch andauernd die Hand gehoben. „Das war eine echt schräge Situation“, sagt Dase. Deshalb stoppte er seinen Wagen und fragte die Grundschülerin, was ihr fehle. Eine mutige Entscheidung, denn eine Frau habe sich Dases Angaben zufolge gewundert, warum ein Mann aus einem Auto aussteigt und ein kleines Mädchen anspricht. „Der Bus hat mich nicht mitgenommen, weil ich meinen Mundschutz verloren habe, und ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll. Der nächste Bus fährt erst in zwei Stunden“, zitiert Dase die Zehnjährige.

Pflegedienstleiter ist „fassungslos“ über den Vorfall

Die Eltern des Kindes waren nicht zu erreichen: Deshalb schlug der Pflegedienstleiter der Zehnjährigen vor, dass sie die ganze Zeit mit ihrer Schwester telefonieren könne, während er sie mit dem Auto nach Hause bringt. „Damit war sie einverstanden“, berichtet Dase. Im Gespräch haben beide dann gemerkt, dass sie Dases Sohn über die Schule kennt. Am Ende sei die Schülerin ganz dankbar gewesen, dass sie endlich zu Hause angekommen war. Der Pflegedienstleiter zeigt sich in seinem Post fassungslos: „Dass ein zehnjähriges Kind im strömenden Regen und völlig verweint von einem Busfahrer stehen gelassen wird. NUR wegen eines billigen Mundschutzes!!! Das geht gar nicht ...“, schreibt er.

Dase will Fahrer mit Masken unterstützen

Ob das alles so wirklich passiert ist, wie es das Mädchen Dases Angaben zufolge berichtet hat, kann er jedoch nicht überprüfen. Aber es zeige, was die Gesellschaft in der Corona-Pandemie von den Kindern erwarte. Dase will die Busfahrer unterstützen. „Damit sowas nicht passiert, schenke ich jedem gerne fünf Masken“, sagt er hinterher. Eine solche Situation wegen eines Artikels, der zu normalen Zeiten eigentlich nur ein paar Cent kostet, dürfe nicht passieren.

Regiobus habe den Fahrer „intensiv“ befragt. Nach Angaben Otkuns habe dieser berichtet, das Kind sei an der Haltestelle ohne Maske eingestiegen. Er habe beobachtet, wie das Mädchen von anderen Fahrgästen ob der fehlenden Maske angesprochen wurde. Der Busfahrer habe Streit befürchtet. Der Mann sei deshalb aufgestanden, habe das Kind angesprochen und empfohlen, sich eine Maske zu beschaffen. Keinesfalls habe er das Kind aus dem Bus geschmissen, zitiert der Sprecher die Aussage des Fahrers. Und das hätte er auch nicht tun dürfen.

Regiobus : „Es gilt die Unschuldsvermutung“

„Nach dem, was wir wissen, hat der Fahrer alles richtig gemacht. Es gilt die Unschuldsvermutung.“ Vielleicht sei die Situation kommunikativ „etwas unglücklich gelaufen“, gesteht der Sprecher. Vielleicht habe das Mädchen die Aussagen des Fahrers anders verstanden. „Das kann ich natürlich nicht ausschließen, dass das zu einer Verunsicherung führt“, sagt Otkun. Doch er selbst sei nicht dabei gewesen und wie die Botschaft bei der Schülerin angekommen ist, könne er nur mutmaßen.

„Wir wollen natürlich, dass unsere Fahrgäste Masken tragen – und das befürworten wir auch“, sagt Otkun. Dies gelte auch für Schulkinder. Bei Menschen mit Vorerkrankungen gebe es Ausnahmen. Das gelte auch für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. Ob die Maskenpflicht eingehalten werde, könnten die von Kunden abgeschirmten Fahrer nicht kontrollieren, meint Otkun. Passagiere dürfen derzeit nicht vorne einsteigen. „Ein Fahrer kann keinem Fahrgast den Zutritt verweigern, weil er keine Maske hat. Das geht nicht. Punkt“, sagt Otkun.

Lesen Sie auch: Maskenpflicht im Nahverkehr: Unternehmen setzen auf Vernunft der Fahrgäste

Üstra: Alle werden mitgenommen

Das Tragen einer Maske sei nicht Teil der Beförderungsbestimmungen, berichtet Üstra-Sprecher Udo Iwannek auf Anfrage. Sollte ein Fahrgast diese nicht tragen, gelte dennoch die „allgemeine Beförderungspflicht“. Alle würden mitgenommen. „Das gilt auch für Minderjährige und Schüler“, sagt Iwannek.

Fahrer haben keine Masken dabei

Die Fahrer beider Unternehmen haben keine Masken für Kunden im Notfall dabei. Die Üstra könne Iwanneks Angaben zufolge „für deren Wirksamkeit nicht haften“. Sollte ein Kind weinen oder sich weigern einzusteigen, könnten die Fahrer die Betriebsleitstelle anfunken. Dann werde entschieden, ob die Eltern das Kind abholen oder das Unternehmen die Kleinen nach Hause bringe, erläutert der Sprecher das allgemeine Prozedere.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley