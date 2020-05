Hannover

Ein Kleinkind hat bei einem Unfall am Montagvormittag in der Wedemark lebensgefährliche Verletzungen davon getragen. Ein Lastwagen hatte den Kinderwagen mit dem Kind auf der Kaltenweidener Straße erfasst. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind zur Behandlung in eine Klinik.

Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner