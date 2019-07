Wedemark

20 Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland rufen Bund und Länder dazu auf, die Kinderrechte als Grundrechte im Grundgesetz zu verankern. Sie fordern eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes. Auch die Wedemark hat sich angeschlossen. Bürgermeister Helge Zychlinski hat den Aufruf unterzeichnet.

„Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ein zentraler Wert einer demokratischen Gesellschaft. Diese Maxime sollte das Leitbild sowohl für das staatliche als auch das gesellschaftliche Handeln in ganz Deutschland sein. Bisher sind die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ein Flickenteppich. Damit Kinder- und Jugendbeteiligung nicht willkürlich ermöglicht oder verweigert wird, muss sie im Grundgesetz Einzug finden“, heißt es in dem Aufruf.

Zychlinski möchte Kinder in Gesellschaft stärken

„Kinderrechte im Grundgesetz sind überfällig“, sagt Zychlinski. Die Jüngsten seien von Entscheidungen Erwachsener betroffen, „ohne über diese – zum Beispiel bei Wahlen – selbst entscheiden zu dürfen“, sagt er. „Daher halte ich Kinderrechte im Grundgesetz nur für konsequent und zeitgemäß, um Kinder in unserer Gesellschaft zu stärken.“

Neben der Wedemark unterstützen unter anderem die Bürgermeister von Köln, Mannheim, Potsdam, Stuttgart und Wolfsburg diese Forderung und haben den Aufruf unterzeichnet. Darin heißt es: „Wir kinderfreundlichen Kommunen haben uns schon auf den Weg gemacht. Wir haben erkannt, dass die Einbeziehung junger Menschen in die Gemeindeentwicklung Schlüsselfaktor für eine kinderfreundliche Entwicklung und damit ein attraktiver Standortfaktor geworden ist.“ Und weiter: „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Kinderrechte stets geachtet werden müssen.“ Mit einer Gesetzesänderung würde dies nicht mehr nur für die kinderfreundlichen Kommunen gelten.

Kinderrechte haben in kreativer Kunst schon Einzug in alle Dörfer der Wedemark gehalten. Quelle: Ursula Kallenbach

Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vor knapp 30 Jahren verabschiedet

Bei der Formulierung der Kinderrechte im Grundgesetz seien der Vorrang des Kindeswohls, das Recht auf Leben und Entwicklung, das Recht auf Beteiligung sowie das Recht auf Schutz, Achtung und Förderung der Kinderrechte zu beachten, fordern die Unterzeichner des Aufrufs.

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde vor knapp 30 Jahren von den Vereinten Nationen verabschiedet. Anne Lütkes, Vorstandsvorsitzende des Vereins Kinderfreundliche Kommunen, fordert, dass sich die auch im Grundgesetz wiederfinden müsse. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie brauchen über die allgemeinen Grundrechte hinaus besondere Rechte. Wir freuen uns sehr über die Initiative, die der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz weiteren Schwung verleiht“, sagt Lütkes.

Wedemark ist als kinderfreundliche Kommunen zertifiziert

Seit Januar 2017 darf sich die Gemeinde Wedemark offiziell kinderfreundliche Kommune nennen. Damals hatte die Wedemark das Siegel vom Verein Kinderfreundliche Kommunen erhalten, der von Unicef Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk getragen wird. In ganz Deutschland haben sich inzwischen 22 Kommunen der 2012 ins Leben gerufenen Initiative angeschlossen. Mit der Straße der Kinderrechte macht die Wedemark im öffentlichen Raum auf die Rechte von Kindern aufmerksam. 2008 nahm die Straße ihren Anfang – als bundesweit erstes Projekt. Kinder entwerfen und gestalten dabei die Kunstwerke gemeinsam mit Künstlern.

Von Julia Gödde-Polley