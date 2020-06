Die einen können die Rückkehr kaum erwarten, die anderen sind zögerlich: In der Kindertagesstätte Zwergenburg in Elze läuft seit Montag der eingeschränkte Regelbetrieb. 54 von 85 Kindern sind wieder in der Einrichtung in der Wedemark. Doch die Kita öffnet vorerst nur bis zum 15. Juli.