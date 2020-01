Wedemark

Eltern, deren Kinder ab dem Sommer in eine Kindertagesstätte gehen, einen Hort oder die Kindertagespflege besuchen sollen, haben noch bis Ende Januar Zeit, sich für einen Platz anzumelden. Daran erinnert Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel. Bis zum 31. Januar sind Anmeldungen für das Kita-Jahr 2020/2021 möglich. Der Betreuungszeitraum beginnt am 1. August.

Nagel weist auf die Onlineanmeldung hin und empfiehlt, diese zu nutzen. Auf www.wedemark.de/anmeldung-kinderbetreuung können Eltern ihre Anmeldungen direkt ausfüllen und übermitteln. „Für die Onlineanmeldung ist lediglich eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich“, sagt Nagel. Auch für das übernächste Kita-Jahr 2021/2022 können Eltern dieses Portal bereits jetzt für eine Anmeldung nutzen.

Wer keine E-Mail-Adresse hat oder die Anmeldung weiterhin in gedruckter Form einreichen will, bekommt das entsprechende Formular auf der Internetseite der Gemeinde oder während der Öffnungszeiten im Familien-Service-Büro im Rathaus.

Familien können Dringlichkeitsnachweis einreichen

Familien, die bei der Platzvergabe eine Dringlichkeit geltend machen wollen, sollten laut Nagel den Dringlichkeitsnachweis zur Kinderbetreuung einreichen. „Dort muss die Arbeitszeit notiert und vom Arbeitgeber unterschrieben und abgestempelt werden. Für Selbstständige ist ein Nachweis über die Selbstständigkeit zu erbringen.“ Sobald die Anmeldung für einen Platz in dem Portal eingegangen ist, erhalten die Eltern per E-Mail die Nachricht, „dass ihr Kind in die Warteliste aufgenommen wurde“, berichtet der Gemeindesprecher. „Das eigentliche Platzvergabeverfahren beginnt jedoch erst ab April mit mehreren Vergaberunden.“

Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Kinderbetreuung finden Eltern im Internet auf www.wedemark.de/kinderbetreuung-faq. Wer weitere Informationen benötigt, kann sich an das Team Kinderbetreuung der Gemeinde wenden. Die Mitarbeiter sind per E-Mail an kinderbetreuung@wedemark.de erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley