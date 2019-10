Träger der Kita Spatzennest ist die DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover gemeinnützige Gesellschaft. Sie betreibt aktuell 60 Kindertagesstätten in der Region. Der Hellendorfer Kindergarten startete am 1. Oktober 1999 mit vier pädagogischen Mitarbeitern in zwei Vormittagsgruppen, noch ohne Mittagessen. Im Laufe der Jahre wurden die Gruppen immer wieder der Nachfrage angepasst. Bereits seit 2001 gibt es eine Gruppe, bei der die Kinder auch bis zum Nachmittag betreut werden und Mittagessen bekommen. 2002 hat das DRK eine altersübergreifende Gruppe eingerichtet. Diese wurde 2004 zum Hort für Schulkinder umgewandelt.

Seither kooperieren die Kita und die benachbarte Grundschule Am Steinkreis. In der Kita wurde eine Dreiviertel-Tagesgruppe zur Ganztagsgruppe. Insgesamt acht pädagogische Mitarbeiter kümmerten sich um die Kinder. 2011 wurde der Hortanbau verwirklicht. Der Betrieb der offenen Ganztagsschule kam 2017 hinzu. Den notwendigen Anbau mit Mensa gibt es seit 2018.

Heute umfasst die Kindertagesstätte zwei Gruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren mit jeweils 25 Plätzen und eine Hortgruppe mit 20 Plätzen im Anschluss an die Ganztagsschule. In der Grundschule direkt nebenan werden aktuell aus fünf Klassen 70 Kinder im Ganztagsbereich betreut. Eltern können ihre Kinder jedes halbe Jahr neu dafür anmelden.