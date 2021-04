Elze

Die Kindertagesstätte Zwergenburg an der Wasserwerkstraße arbeitet weiterhin in der Notbetreuung – und damit gehören coronabedingte Ausfälle zum Alltag. Mitarbeiter und Kinder können nun aber getestet werden – ein Lichtblick für die Organisation und das Gefühl vor Ort. Mit ihrer Kritik an Entscheidungen der Politiker halten die pädagogischen Fachkräfte allerdings nicht zurück.

Seit Januar darf nur die Hälfte der Kinder die Einrichtung in Elze besuchen; bei der Öffnung müssen sich die Kindertagesstätten bekanntlich nach dem jeweiligen Inzidenzwert der Region Hannover und den Landesregeln richten. Auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, erschwere die tägliche Arbeit, eine langfristige Planung sei kaum möglich, sagen Marianne Hemme, Geschäftsführerin und Leiterin der Kindertagesstätte, und Assistentin Jennifer Krämer. Für Eltern und Kinder sei die aktuelle Situation unglücklich.

Mitarbeiterinnen als Schnelltesterinnen ausgebildet

Ausdrücklich begrüßt das Team der Zwergenburg deshalb, dass die Impfreihenfolge geändert wurde und Fachkräfte aus dem Bereich Kita und Schule nun vorzeitig geimpft werden. In dieser Elzer Kindertagesstätte mit Vereinsträger werden zudem alle Mitarbeiter regelmäßig getestet. „Bei uns werden die Testungen von zwei Mitarbeiterinnen durchgeführt, die seit Januar als Schnelltester ausgebildet und somit im Umgang mit Corona-Schnelltests geschult sind“, berichtet die Kita-Leiterin.

Ab kommenden Montag sollen für die Beschäftigten im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung zudem zwei Laien-Selbsttests pro Woche jeweils zur Hälfte von Kita-Träger und Land übernommen werden, heißt es aus dem Kultusministerium. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund kritisiert allerdings, dass das Land die Kosten nur zur Hälfte übernehmen will.

Mutter testet die Kinder – Eltern haben Einverständnis erteilt

Während es von Landesseite noch keine Vorgaben zum Test von Kita-Kindern gibt, werden die Kinder vor Ort in Elze auch schon getestet. Eine Mutter in der Zwergenburg, Viktoria Norden, übernimmt diese Aufgabe wöchentlich. „Wir freuen uns sehr darüber“, bestätigt Krämer. „Frau Norden ist Mutter in der Zwergenburg, ihre Kinder besuchen den Kindergarten und den Hort, und Frau Norden ist zudem Zahnärztin.“ Alle Eltern der Kinder in der Notbetreuung hätten vorab ihr Einverständnis für die Testung gegeben. „Dafür sind wir dankbar“, sagt die stellvertretende Leiterin. „Die Kinder machen das super, teilweise sogar besser als wir Erwachsenen. Sie sind mutig und tapfer, dies macht uns natürlich sehr stolz.“

Kritik an Politik wächst

Von der Politik fühle sich das pädagogische Personal in vielen Punkten im Stich gelassen, betont das Team auch aktuell. Es gebe für das Personal in Kindertagesstätten kaum Schutz vor Ansteckung. „Unsere pädagogische Arbeit besteht aus persönlichen Kontakten, viel körperlicher Nähe und familienähnlichen Bedingungen. Ohne die nötigen persönlichen Bindungen zu den Kindern ist Bildungsarbeit im Kindergarten nicht möglich. Dies können die Fachkräfte nicht einfach einstellen, “ verdeutlicht Hemme.

In der Pandemie werde besonders offensichtlich, wie sehr der Bereich der frühkindlichen Bildung in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde. „Die Räumlichkeiten sind deutlich zu klein, der Personalschlüssel ist zu gering und die Anzahl der Kinder in den Gruppen zu groß“, kritisiert Hemme. Leider seien im neuen Kita-Gesetz die wichtigen Punkte wie die dritte Kraft im Kindergarten und höhere Standards bei den Räumlichkeiten unberührt geblieben. „Wir hatten uns vom neuen Gesetz viel mehr erhofft“, sagt Krämer.

Von Ursula Kallenbach und Sebastian Stein