Wedemark

Gute Nachrichten für die Eltern der kommunalen Kindertagesstätten: Bürgermeister Helge Zychlinski kündigt an, dass die Einrichtungen ihre Schließzeit in den Sommerferien verkürzen. Statt der sonst üblichen drei Wochen werden die Türen der Kitas in diesem Jahr nur zwei Wochen geschlossen bleiben.

Damit wolle die Gemeinde den durch die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten gebeutelten Eltern entgegenkommen, begründet der Bürgermeister die Entscheidung. Die Familien hatten aufgrund der Schließung die Betreuung der Kleinen weitestgehend selbst organisieren müssen. Nur Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, durften anfangs in die Notbetreuung kommen. Im Sommer sollen jetzt die Familien nicht wieder einen dreiwöchigen Zeitraum überbrücken müssen, findet Zychlinski.

Anzeige

Gemeinde nutzt Ferien für Renovierung und Reinigung

Doch ganz ohne Schließzeit gehe es in den acht Einrichtungen auch nicht. Die Kita-Ferien seien aus organisatorischen Gründen notwendig und würden beispielsweise für notwendige Renovierungsarbeiten oder einer Grundreinigung der Gebäude genutzt. Zudem müssten die Mitarbeiter einen Teil ihres Urlaubs nehmen können – im laufenden Betrieb sei nur versetzte Abwesenheit der Angestellten schwer zu organisieren. Die Schließzeit in den kommunalen Einrichtungen beginnt am Montag, 20. Juli. Auch den freien Kita-Trägern will die Verwaltung empfehlen, die Ferien zu verkürzen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: „Das hat was von Käfighaltung“: Kita-Träger in der Wedemark kritisieren Pläne des Kultusministers

Gebühren werden am Anfang des Monats fällig

Für die Kita-Eltern der kommunalen Einrichtungen gibt es eine weitere Änderung: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einer geänderten Gebührensatzung zugestimmt. Konkret bedeutet dies, dass das Geld für den laufenden Betreuungsmonat ab August, also mit Beginn des neuen Kindergartenjahres, am Anfang eines Monats fällig wird.

Bislang mussten die Eltern das Geld erst nach dem abgelaufenen Monat bezahlen, also erst im Nachhinein. „In der Vergangenheit kam es deshalb immer wieder zu Missverständnissen mit den Eltern, es kam zu Minder- sowie Doppelzahlungen“, heißt es als Begründung in der Beschlussvorlage aus dem Rathaus. In der Satzung heißt es nun: „Die Betreuungsgebühr entsteht mit Beginn des Betreuungsmonats und ist am 3. Werktag des Monats fällig“. Das Geld für die Verpflegung in der Kita müssen die Eltern ebenfalls entsprechend bezahlen. Die Gebühren liefen in der selben Höhe weiter, auch wenn die Kitas eine mehrwöchige Schließzeit haben oder das Kind die Einrichtung vorübergehend nicht besucht, der Platz aber freigehalten wird, erläutert der Bürgermeister. Während der zwischenzeitlichen Schließung der Kindertagesstätten hatte die Gemeinde auf die Gebühren verzichtet. Bereits seit Juni mussten die Eltern wieder für die Notbetreuung zahlen – tageweise.

Von Julia Gödde-Polley