Das Angebot in der Wedemark muss sich offenbar noch rumsprechen: Die Resonanz bei der ersten Lebensmittelausgabe in Elze, die nicht unter der Regie der Tafel lief, war verhalten. 74 gepackte Taschen standen bereit – doch am Ende wurde einige nicht abgeholt. In Bissendorf ist das erste Angebot für Donnerstag geplant.