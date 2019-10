Wedemark

Engagiert sich die Gemeinde zu wenig für den Klimaschutz? Das zumindest meinen die Grünen und fordern jetzt in einem Antrag, dass die Gemeinde die CO2-Absenkung stärker voranbringen soll. Die Verwaltung solle das Einsparpotenzial bei den eigenen Gebäuden ermitteln. In der Bauleitplanung soll die Kommune zudem künftig Bauherren Auflagen zum klimaneutralem Bauen machen.

Grünen-Fraktionschef Wilhelm Lucka kritisiert, dass die Kommune mit neuen Wohngebieten, Kitas und Schulgebäuden den Energieverbrauch stetig steigere, aber zu wenig tue, um diesen auszugleichen. Weitere Anstrengungen zur Energieeffizienz und Energieerzeugung aus regenerativen Quellen seien dringend geboten. Die Grünen verweisen zudem auf die Ziele im Gemeindeentwicklungsplan (GEP) von 2016. Danach will die Wedemark energieautark in der Gesamtbilanz werden, also für die Energie selbst sorgen, die notwendig ist.

Die Gemeindeverwaltung teilt die Kritik der Grünen nicht. Mit Wärmemengenzählern und Fotovoltaikanlagen auf den eigenen Gebäude verfolge man bereits das Ziel, klimaneutral zu werden. Schon jetzt beheizt eine Hackschnitzelanlage den Campus W in Mellendorf. Die Dachfläche der neuen Zwei-Feld-Schulsporthalle auf dem Roye-Platz in Mellendorf ist für eine Fotovoltaikanlage vorgerüstet. Energetisch ist auch dieses Gebäude an die Versorgung des Schulzentrums angeschlossen. Eine Vorrichtung für Fotovoltaik wird ebenfalls vorgesehen, wenn die ältere Wedemark-Halle nebenan saniert wird. Für den Neubau der Kita Wennebostel, der 2020 fertiggestellt werden soll, ist Erdwärme vorgesehen.

Wärmeverbrauch soll gemessen werden

Nach und nach will die Kommune Wärmemengenzähler auf dem Campus W installieren lassen. Erste Hardware dafür wurde beschafft. Für alle Gebäude der Wedemark, kommunal wie privat, gibt es Gemeindesprecher Ewald Nagel zufolge eine Solarpotenzialanalyse. Damit wird ermittelt, ob und wie gut sich Dächer für eine Fotovoltaik- oder Solarthermieanlage eignen. Bei privaten Hausbauten fördert die Kommune Investitionen, die den Standard des Effizienzhauses (Kfw 50+) oder des Passivhauses (Kfw40+) zum Ziel haben.

Ein klimaneutrales, gemeindeeigenes Gebäude gibt es bisher nicht, stellt Nagel fest. Für kommunale Bauten sei es schwieriger, die strengen Standards einzuhalten. „So ist ein Passivhausbau für Gebäude mit Publikumsverkehr theoretisch zwar möglich, im täglichen Betrieb aber nicht leicht umzusetzen. Oftmals gehen schon durch offen stehende Türen und Fenster die gewünschten Effekte verloren, das ehrenwerte Klimaziel wird so nicht erreicht“, erläutert Nagel.

Die Fachverwaltung suche aber nach wirksamen Lösungen für kommunale Bauten. „Wir prüfen bei jeder Planung, welche effiziente Hülle das Gebäude bekommen, welche klimafreundliche Heizungsanlage zum Einsatz kommen soll, und inwieweit Fotovoltaikanlagen installiert werden können. Hier kommt es auf ein abgestimmtes Verhältnis an.“

Klimaschutz ist tägliches Geschäft

Zur Unterstützung der Anstrengungen in der Wedemark ist die Stelle des Klimaschutzmanagements ausgeschrieben worden. „Für die Verwaltung hat Klimaschutz bei jeder Planung bereits jetzt einen hohen Stellenwert und fließt in alle praktischen Vorhaben mit ein“, verdeutlicht der Gemeindesprecher. „ Klimaschutz ist auch Teil aller öffentlichen Präsentationen – das ist unser tägliches Geschäft, ohne dass es dafür bisher eines politischen Auftrages bedurfte.“

Der Grünen-Antrag wird öffentlich in der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz am Dienstag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf, am Markt 1, diskutiert.

