Bissendorf

Die Gemeinde Wedemark startet in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Region Hannover und mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Region Hannover die Erarbeitung eines Quartierskonzepts für ein ausgewähltes Gebiet in Bissendorf. Der Titel des Projekts lautet „Grüner Faden für Bissendorf – effizient, erneuerbar, klimaneutral“. Das Vorhaben soll unter Einbeziehung der Einwohner einen zukunftsweisenden Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Bissendorf leisten. „Wir möchten nicht nur den Klimaschutz, sondern auch den sozialen Zusammenhalt stärken und die Wohnqualität vor Ort erhöhen“, sagt Julia Michalczyk von der Klimaschutzagentur Region Hannover.

Bürger können sich an Projekt beteiligen

Im Blickfeld stehen die energetischen Potenziale des Gewerbegebiets 1 nördlich der Schlager Chaussee sowie der angrenzenden östlichen Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhausbebauung unter Klimaschutzaspekten. Gewünscht sind Synergien, die durch Modernisierungsvorschläge für den Gebäudebestand und Neubauaktivitäten im Gewerbe- und Wohnungsbau entstehen. Zudem hoffen die Initiatoren auf Erkenntnisse zum Ausbau der zukunftsorientierten Energieversorgung für das Gebiet.

Mobilitätsfragen werden ebenfalls bearbeitet und neue Entwicklungen wie Carsharing, E-Mobilität, Lastenräder und E-Scooter auf ihre Potenziale im Quartier geprüft. Die beiden Projektleiterinnen sind Julia Michalczyk von der Klimaschutzagentur und von der Gemeinde die Wirtschaftsförderin Antonia Hingler. Die gewünschte intensive Bürgerbeteiligung soll digital erfolgen – aufgrund der Corona-Pandemie.

Julia Michalczyk ist die Projektleiterin der Klimaschutzagentur – und freut sich über Vorschläge der Menschen für ein energetisches Quartierskonzept. Quelle: Klimaschutzagentur

„Grüner Faden: Projekt läuft bis Ende Mai 2021

Im ersten Schritt werden alle Anwohner per Brief über das Projekt informiert und zum Mitmachen motiviert. Außerdem freut sich das Team über Vorschläge der Menschen und Unternehmen im Quartier per E-Mail an j.michalczyk@klimaschutzagentur oder antonia.hingler@wedemark.de.

Das Projekt kostet knapp 100.000 Euro und läuft bis zum 31. Mai 2021. Die Bundesförderbank KfW übernimmt 65 Prozent der Kosten, die N-Bank des Landes und die Wirtschaftsförderung der Region geben einen Zuschuss von jeweils 10.000 Euro, sodass der Eigenanteil der Gemeinde Wedemark bei 15.000 Euro liegt.

Klimaschutzagentur bietet Energieberatungen an

Im Zuge des Projekts bietet die Klimaschutzagentur kostenfreie und neutrale Energieberatungen für Hauseigentümer sowie für Unternehmen in der Wedemark an. Diese helfen bei der Einschätzung und geben Entscheidungshilfen, welche Sanierungsmaßnahmen wirtschaftlich und energetisch sinnvoll sind. Die Energieberater informieren auch zu modernen Heizungs- und Solaranlagen sowie zu möglichen Fördermitteln. Anmeldungen zur kostenlosen und unverbindlichen Beratung sind bei der Klimaschutzagentur unter Telefon (0511) 22002277 oder per E-Mail an gutberatenstarten@klimaschutzagentur.de möglich.

Von Stephan Hartung