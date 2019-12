Abbensen

Der erste neue Jahrgang ist gepflanzt: Der hohe überwiegend mit Kiefern bewachsene Wald auf dem 80 Jahre alten Gelände des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) in Abbensen hat mit 100 jungen Buchen frischen Unterwuchs für den Bestand in der Zukunft bekommen. Die Aktion verschafft zugleich Nachwuchs im CVJM – denn viele Familien sind jetzt Baumpaten in dem Wedemärker Ortsteil geworden.

Die Aufforstung auf dem etwa zehn Hektar großen CVJM-Gelände des Internationalen Freizeit- und Begegnungszentrums Abbensen war letztlich nach den beiden vergangenen trockenen Sommern notwendig geworden. Sie soll dazu beitragen, die grüne Lunge des Zentrums zu erhalten, sagt Hausleiter Markus Bertram. Er kann den Nachbarn in Abbensen aber nun im Anschluss an die Baumpflanzung auch ein gutes Angebot machen: Sie können das herausgeschnittene und gestapelte Holz aus Kiefern und Birken gegen eine Spende als Kaminholz abholen – dafür müssen sie einfach nur anrufen. Das Holz ist auf einen Meter Länge gesägt.

Wolfram Springer (von links) und Markus Bertram laden Nachbarn ein, sich beim CVJM in Abbensen mit Kaminholz einzudecken - gegen eine Spende und nette Gespräche. Quelle: Ursula Kallenbach

Alles folgt einem Plan

Selbstverständlich ist dies alles nicht planlos geschehen. Die beiden Vereinsmitglieder, Förster Henning Tote und Forstwirt Mico Fomiczenko, haben ehrenamtlich die Auswahl der Bäume nach neuesten forstwirtschaftlichen Kriterien getroffen. Statt lediglich Fichten und Kiefern sollen nun auch Douglasien, Buchen und Roteichen die Waldflächen auf dem Campgelände bereichern. Mit diesen Baumarten soll der künftige Mischwald mit den sich ändernden Klimabedingungen besser zurechtkommen. Dafür hatten die ehrenamtlich angetretenen Forstleute einen Walderneuerungsplan erarbeitet, und der CVJM hat Paten dafür gewonnen. Diese setzten jetzt selbst symbolisch die erste Generation Laubbäume unter die Kiefern.

Forstwirt Mico Fomiczenko (von links) und Förster Henning Tote haben ehrenamtlich den Walderneuerungsplan für das Campgelände in Abbensen erarbeitet und leiten die Baumpaten bei den Arbeiten an. Quelle: Ursula Kallenbach

Den 20 Baumpaten, die zum Pflanzen antraten, gaben die forstwirtschaftlichen Experten erst einmal ein Flatterband in die Hand - nicht aus Plastik, sondern aus Zellulose. Damit wurde der Pflanzbereich gekennzeichnet. Die Bäumchen selbst, Pflanzen aus einer Forstbaumschule in der Lüneburger Heide, waren noch so jung, dass auch Kinder sie mit kleinen Hilfen ins Pflanzloch setzen konnten.

Flatterbänder anbringen und junge Forstpflanzen einsetzen: Auch Kinder haben Spaß an der Aktion auf dem Campgelände des CVJM Abbensen. Quelle: Ursula Kallenbach

Ein Pate unter 25 Jahren investiert in den jährlichen Pflanzungen für einen Baum 25 Euro, ab einem Alter ab 25 Jahren kostet ein Forstbaum 50 Euro. Wässern müssten die Paten die Neuanpflanzungen nicht, versicherten die Forstexperten. „Gottes Segen und die Natur“ würden für den Fortbestand ausreichend sorgen, heißt es weiter.

CVJM: Erst pflanzen, später betreuen

Von den Familien und Kindern, die jetzt und künftig pflanzen, sieht der stellvertretende Vorsitzende des CVJM Hannover, Wolfram Springer, die meisten schon in den nächsten Freizeiten auf dem Gelände in den Blockhütten. Und – noch weiter vorausgedacht – hofft er auf sie als künftige Betreuer des Camps dort. So ist jedenfalls die Erfahrung des mittlerweile 180 Jahre alten internationalen Vereins CVJM.

Vorarbeiten im Altbestand des Waldes hatten in den Vorwochen der ehrenamtliche Arbeitskreis des CVJM sowie Schüler der berufsbildenden Schulen in Hannover und eine Gruppe polnischer Schüler aus Auschwitz mit ihren Lehrern geleistet. Sie hatten die vertrockneten Bäume mehrere Tage lang mit Motorsägen, Astscheren und Äxten gefällt, geschnitten und zersägt.

Weitere Informationen für interessierte Baumpaten und für Kaminholzabholer gibt es unter Telefon (05072) 235 sowie nach einer E-Mail an abbensen@cvjm-hannover.de.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach