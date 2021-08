Wedemark

Als parteiloser Einzelkandidat will Axel Rönnecke aus Gailhof bei den Kommunalwahlen am 12. September antreten. In der Wedemark kandidiert er für den Gemeinderat sowie für den Ortsrat Mellendorf/Gailhof. Rund 3000 Flyer verteilt der 59-Jährige derzeit in den Ortsteilen, um für seine Ziele zu werben.

Rönnecke wirbt für Einwohnerbefragungen

Wesentliche Punkte seines Programms richten sich auf mehr Mitbestimmung der Wedemärkerinnen und Wedemärker – und gegen Industrieansiedlungen. Rönnecke fordert etwa, dass bei geplanten Ansiedlungen von weiteren Gewerbegebieten in unmittelbarer Nähe von Wohnsiedlungen und bei geplanten Umgehungsstraßen Einwohnerbefragungen durchgeführt werden.

Gegen Ansiedlung von weiteren Industrieunternehmen

Der Kandidat will die noch vorhandenen Landschaftsschutzgebiete erhalten wissen. „Sie dürfen nicht mehr für weitere Gewerbeansiedlungen geopfert werden“, sagt er. Und: Weitere Industrieunternehmen dürften nicht angesiedelt und attraktive Aussichtspunkte in der Landschaft nicht weiter bebaut werden. Rönnecke hat sich schon lange gegen die Planung und Ausweisung des Industrie- und Gewerbegebiets am Neuen Hessenweg (jetzt: Bremer Weg) in Gailhof engagiert.

Kandidat will Ortskerne erhalten

Rönnecke ist in der Wedemark geboren und aufgewachsen und lebt seit 1994 mit Ehefrau Birgit in Gailhof. Zu seinen Hobbys zählen ausgedehnte Radtouren auch in der Wedemark. „Dabei ist mir in den vergangenen Jahren leider aufgefallen, dass wir uns immer mehr von einer Wohlfühlgemeinde entfernen. Es wird immer mehr Industrie angesiedelt, und schöne Plätze und auch Ortskerne werden unvorteilhaft bebaut. Das unter anderem hat mich dazu bewogen, zu kandidieren“, erklärt Rönnecke.

Der Erhalt der Ortskerne und weniger Flächenversiegelung sind daher wichtige Punkte im Programm des Gailhofer Einzelkandidaten. Er ist beruflich als Konzernbetriebsprüfer beim Finanzamt tätig und beurteilt die Schulden der Kommune, ihre Ausgaben und gewünschten Vorhaben auch unter diesem Blickwinkel kritisch.

Ohne Fraktionszwang für betroffene Bürger

Der Gailhofer vertritt bei den Kommunalwahlen bewusst als Einzelkandidat seine Ziele. „Aufgrund meiner Parteilosigkeit werde ich keinem Fraktionszwang unterliegen und kann bei einer Wahl unbeeinflusst immer im Sinne der betroffenen Bürger entscheiden“, betont Rönnecke. Sein Interesse gelte der Entwicklung in der ganzen Gemeinde.

Von Ursula Kallenbach