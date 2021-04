Wedemark

Gute Verwaltungsführung, Digitalisierung von Schulen, mehr Bürgerservice im Rathaus mit mehr Bürgerbeteiligung und sichere Arbeitsplätze, die zur Wedemark passen: Mit diesen Zielen will CDU-Bürgermeisterkandidat Marco Zacharias in den Wahlkampf ziehen. Er tritt gegen Amtsinhaber Helge Zychlinski (SPD) an. Ab sofort ist der 32-jährige Kommunikationswissenschaftler Zacharias nun auch im Internet präsent: Auf der Website www.marco-zacharias.de stellt er seine Beweggründe, Werte und Schwerpunkte vor.

Kandidat ist auch per Telefon und E-Mail erreichbar

„Die Bürgerinnen und Bürger können am 12. September nicht nur einen neuen Bürgermeister, sondern auch einen neuen Bürger wählen“, sagt der gebürtige Langenhagener Zacharias mit einem Schmunzeln. „Gemeinsam mit allen möchte ich die Wedemark ins neue Jahrzehnt führen und dafür natürlich in die Wedemark ziehen. Das ist für mich selbstverständlich.“ Die Pandemie mache das Kennenlernen schwer, doch digitale Formate könnten Abhilfe schaffen: „Über meine Website können Interessierte beispielsweise ein virtuelles Gespräch mit mir buchen und erhalten dann einen Zugangslink“, so der Bürgermeisterkandidat.

Darüber hinaus steht der Christdemokrat auch unter Telefon (0176) 63874590 und per E-Mail an info@marco-zacharias.de für Gespräche zur Verfügung.

Von Frank Walter