Meinen Sie es wirklich ernst mit Ihrer Kandidatur als Bürgermeisterkandidat?

Ja, unbedingt. Ich denke, das sehr viel verändert werden kann in der Wedemark. Es ist eine rege Bautätigkeit im Gange, die vielen Bürgern die Angst macht, dass eine Verstädterung eintritt. Viele sind den gleichen Weg wie ich gegangen und aufs Land gezogen. Und es ist traurig, wenn uns die Stadt dann wieder einholt.

Ich frage deshalb, weil man auf der Grünen-Homepage kaum einen Hinweis auf Sie findet. Es gibt auch keine Kandidatenseite im Internet, und das wenige Wochen vor der Wahl. Wann startet der Wahlkampf?

Die Homepage ist noch im Aufbau, da wird definitiv noch nachgeliefert. Wir haben mit Social Media so unsere Holprigkeiten gehabt. Jetzt haben wir jemanden gefunden, der sich darauf konzentriert. Auch mit den Wahlplakaten geht es jetzt los.

Michael Papke: „Auf den Schlussspurt kommt es an“

Amtsinhaber Helge Zychlinski (SPD) kennt man in der Wedemark, Herausforderer Marco Zacharias (CDU) arbeitet kräftig daran, dass die Wedemark ihn kennenlernt. Wie wollen Sie sich bekannt machen?

Dafür planen wir Ortstermine, einzelne sind schon gelaufen. Vor Kurzem waren wir an der Stargader Straße in Mellendorf. Da haben Anwohner die Sorge, dass ein großes Grundstück komplett zubetoniert wird. Ich werde mir auch Betriebe angucken. Die Wochen bis zur Wahl am 12. September werden sportlich. Das ist wie beim Marathonlauf: Man muss auf die lange Strecke die Ausdauer haben, da sind 35 Kilometer schon gelaufen. Aber auf den Schlussspurt kommt es besonders an.

Bürgermeisterkandidat Michael Papke (Bündnis 90/Die Grünen, Zweiter von links) bei einem Ortstermin an der Stargader Straße in Mellendorf. Quelle: privat

Woraus ziehen Sie ihre Motivation für die Kandidatur? Was hat Sie bewogen?

Letztendlich, dass ich das Gefühl habe, dass in der Wedemark nicht in die richtige Richtung gearbeitet wird. Die Verwaltung hat ihre Schwierigkeiten, transparente Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel transportiert sie bei den Baugebieten nicht richtig, welche Entwicklung die Gemeinde eigentlich nehmen soll. Ich habe das Gefühl, dass die Wedemark einfach komplett zugebaut werden soll. Und dass auf die Belange der Bürger dabei keine Rücksicht genommen wird.

Sie waren dem Vernehmen nach nicht die erste Wahl als Kandidat, korrekt?

Es gab tatsächlich einen anderen Bewerber. Der hatte sich bei uns mal vorgestellt, aber schnell festgestellt, dass das mit seinen Zielen hier nicht passte. Es hat aber keine Kampfkandidatur gegeben. Da ist auch niemand zurückgestellt worden.

Es hat wohl auch Stimmen gegeben, ob die Grünen überhaupt einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen sollten.

Es ist immer die Frage nach den Chancen, die ein Kandidat hat. Oder ob man die Stimmen nicht doch lieber der SPD lässt. Für mich spielt das aber keine wirkliche Rolle.

Zur Person: Das ist der Grünen-Bürgermeisterkandidat Michael Papke Michael Papke ist 44 Jahre alt und in Hannover aufgewachsen. In die Wedemark kam er durch seine Frau, eine gebürtige Wennebostelerin. Auf dem Grundstück ihrer Eltern baute sich das kinderlose Paar ein Haus. Seit dem Abschluss des Studiums der Finanzwirtschaft und der Rechtswissenschaften arbeitet Michael Papke seit nunmehr fast 25 Jahren in der Finanzverwaltung. Aktuell ist er als stellvertretender Leiter des Finanzamtes Helmstedt mit rund 100 Mitarbeitern und zudem als Dozent für Staats- und Europarecht an der Steuerakademie Rinteln tätig. Seine Freizeit verbringt er gern mit Frau, Hund und Fahrrad. Politisch war Michael Papke zwar schon von Jugend an interessiert, aber lange nicht aktiv. Vor zwei Jahren trat er dann bei Bündnis 90/Die Grünen ein. Im Ortsverband kümmert er sich seitdem als Schatzmeister um die Finanzen. Bei der Kommunalwahl kandidiert er auch für den Gemeinderat und den Ortsrat Wennebostel.

Die SPD wäre also für Sie der wahrscheinliche Partner der Grünen im Rat?

Die Interessen liegen doch näher als mit der CDU, aber das ist keine Festlegung. Man muss ja gucken, wem der Wähler seine Stimme gibt, und dann konstruktive Politik machen.

Und was befähigt Sie für das Amt des Bürgermeisters?

Die Hälfte der Tätigkeit ist eine Verwaltungstätigkeit, das mache ich auch jetzt beruflich. Die Behörde muss geführt, Personal eingestellt, Planungen müssen vorgenommen werden. Der zweite Teil sind der Kontakt mit den Bürgern und die Organisation von Dialogformen: Wie können Bürger in politische Entscheidungen eingebunden werden? Das finde ich Moment schwach ausgeprägt und hoffe, dass ich dafür etwas tun kann.

Worauf bezieht sich diese Kritik konkret?

Die Informationsveranstaltung zum Neuen Hessenweg beispielsweise ist merkwürdig gelaufen. Viele Bürger hatten das Gefühl, dass ein Spielchen mit ihnen gespielt wird. Die Gemeinde hat versucht, Negativargumente ins Positive zu drehen. Das war mehr eine Verkaufsveranstaltung pro Gewerbe. Dabei wird der zusätzliche Verkehr aus dem Gebiet die Autobahnzufahrt wohl komplett verstopfen.

„Wenn ich allein zu entscheiden gehabt hätte, hätte ich Lekkerland nicht angelockt“, sagt Michael Papke mit Blick auf die Entwicklung im Gewerbegebiet am Neuen Hessenweg. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Wie würden Sie der Gefahr der Verstädterung denn als Bürgermeister begegnen? Gäbe es mit Ihnen etwa keine neuen Wohn- und Gewerbegebiete mehr?

Es gäbe natürlich noch neuen Wohnraum. Die Wedemark ist stark nachgefragt, es sollte auch künftig Zuzug aus der Stadt möglich sein. Aber nicht in dem flächenverbrauchenden Ausmaß, wie das bisher der Fall ist. Man sollte Geschosswohnungen bauen, jedoch mit maximal drei Geschossen. So würde das nach Reihenhäusern aussehen, das wäre ortstypisch. Bei Einfamilienhäusern ist der Flächenverbrauch am Größten. Und wir sehen, dass das zulässige Maß der Bebauung immer bis zu Äußersten ausgenutzt wird, weil Finanzinvestoren sich breitmachen. Die Gemeinde muss aber auch für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Und darauf achten, dass die Natur erhalten bleibt, dass also nicht auf den Grundstücken alle Bäume plattgemacht werden.

Und wie ist Ihr Blick auf neue Gewerbeflächen?

Es muss absoluten Vorrang haben, in bestehenden Gebieten nachzuverdichten. Aus meiner Sicht stehen in der Wedemark auch genug Gewerbeflächen zur Verfügung. Wir Grünen wollen kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Und zum Neuen Hessenweg: Wenn ich allein zu entscheiden gehabt hätte, hätte ich Lekkerland nicht angelockt. Aus professioneller Sicht habe ich große Zweifel daran, ob Lekkerland der Gemeinde wirklich Gewerbesteuer bringt. Aber die Wedemark steht finanziell ja ohnehin gut da.

„Gerade Kinder und alte Leute müssen geschützt werden“

Neue Wohnhäuser und neue Unternehmen bringen auch zusätzlichen Verkehr mit sich. Was sind die grünen Ideen dazu?

Nach Möglichkeit soll der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden, der Sprinti ist schon ein sehr gutes Angebot. Man muss die Quervernetzung zu den Bahnlinien hinbekommen. Aus Mellendorf oder Bissendorf nach Hannover zu kommen, ist kein Problem – aber nach Großburgwedel oder Celle, das schon. Für den Individualverkehr brauchen wir abseits der Hauptstraßen unbedingt Tempo 30, in einigen Sackgassen auch Spielstraßen. Gerade Kinder und alte Leute werden vom Verkehr immer mehr belastet und müssen geschützt werden. Für Radfahrer braucht es breitere Wege, Kreuzungen müssen entschärft werden.

„Für Radfahrer braucht es breitere Wege“, sagt Michael Papke. Quelle: Friso Gentsch (dpa)

Stichwort Klimaschutz: Saubere Energie wollen viele Menschen, ein Windrad in Sichtweite des eigenen Hauses aber die wenigsten. Was ist für Sie der richtige Weg für die Wedemark?

Ich denke, dass man die Windkraft durchaus ausbauen kann. Es gibt heute auch kleinere Anlagen, die könnte man flächendeckend aufstellen. Die Anlagen passen sogar in den Garten und liefern genug Strom für ein Haus. Auch ein Ausbau auf den Windkraft-Vorrangflächen wäre wünschenswert. Solarenergie, Solarthermie und Wärmepumpen müssten für jedes Haus denkbar sein, gerade bei Neubauten und größeren Umbauten. Ich habe auch Solarthermie auf dem Dach. Das ist eine tolle Sache und spart eine Menge Geld.

Sie mahnen auch Verbesserungen bei der Kinderbetreuung an. Was fehlt denn da oder läuft aktuell falsch?

Vor allem fehlen Erzieher. Sie müssen ihre Ausbildung leider selbst bezahlen. Man müsste da mit einer Förderung helfen.

Wohlfühlgemeinde: „Ich möchte, dass das auch so bleibt“

Im Wahlprogramm der Grünen finden sich auch Forderungen nach einer verpflichtenden Kastration von Katzen und der Umrüstung von Straßenlaternen auf insektenfreundliches Licht. Welche Rolle spielt für Sie persönlich der Tierschutz?

Wenn Katzen sich völlig unkontrolliert vermehren, hat das mit artgerechter Haltung nichts zu tun. Wenn man nicht bewusst züchtet, muss man die Population kontrollieren. Und die Insekten, die es noch gibt, sollte man schützen.

Die Wedemark wirbt für sich als „Wohlfühlgemeinde“. Ist also alles gut?

Ich fühle mich wohl in der Gemeinde, sie führt den Titel zu Recht. Ich möchte allerdings, dass das auch so bleibt.

Michael Papke will ins Wedemärker Rathaus: „Mein Ziel ist es, als stärkster Kandidat aus der Kommunalwahl hervorzugehen – und dann in der Stichwahl zu gewinnen.“ Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Seit 2016 stellen die Grünen drei von 34 Ratsmitgliedern. Was wäre ein gutes Ergebnis für Sie als Bürgermeisterkandidat?

Die Europawahl hat mit 18 Prozent schon mehr Hoffnung gemacht. Mit frischer Energie wird das einen schönen Schlussspurt geben. Mein Ziel ist es, als stärkster Kandidat aus der Kommunalwahl hervorzugehen – und dann in der Stichwahl zu gewinnen.

Sie spielen also auf Sieg?

Auf jeden Fall. Mein Ziel ist es, Bürgermeister zu werden.

Von Frank Walter