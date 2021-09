Wedemark

Aus zwei mach drei: Die Bürgermeisterwahl in der Wedemark ist am Tag der Kommunalwahl noch nicht entschieden worden, aber einer der drei Kandidaten hat mit der Entscheidung nichts mehr zu tun.

Michael Papke, als politischer Neuling für Bündnis 90/Die Grünen angetreten, erreichte 17,28 Prozent der Stimmen. Für die Stichwahl reicht das nicht. In ihr treffen in zwei Wochen Amtsinhaber Helge Zychlinski (SPD) und Herausforderer Marco Zacharias (CDU) aufeinander.

Die ersten Ergebnisse des Abends bestätigten sich letztlich nicht: Hatte Helge Zychlinski zunächst noch bei rund 55 Prozent gelegen, so pendelte sich sein Zwischenergebnis im Laufe des Abends bei rund 45 Prozent ein. Am Ende stand für ihn ein Ergebnis von 45,61 Prozent. Mit einigem Abstand dahinter landete CDU-Mann Marco Zacharias, der am Ende eines langen Wahlabends auf 37,11 Prozent kam.

Sowohl Zychlinski als auch Zacharias hatten sich schon früh am Abend, also während die Auszählung noch lief, für die wahrscheinliche Stichwahl warmgelaufen. Während der CDU-Mann sich überzeugt äußerte, auch für die Grünen ein gutes Programm zu bieten, machte Amtsinhaber Zychlinski Nägel mit Köpfen: Er hängte gemeinsam mit seinem Team noch in der Nacht ein großes Banner mit seinem Konterfei und dem Stichwahltermin 26. September in Elze auf.

Damit endet eine unerwartet lange Wahlnacht in der Wedemark. In zwei Wochen wird sich entscheiden, wer in der Stichwahl die Nase vorn hat: Helge Zychlinski (SPD) oder Marco Zacharias (CDU).

Damit beenden wir den Ticker und wünschen eine angenehme Nacht!

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in der Wedemark steht fest - und damit auch, dass es in zwei Wochen eine Stichwahl geben wird: Amtsinhaber Helge Zychlinski (SPD) kommt auf 45,61 Prozent der Stimmen. Er liegt damit deutlich vor Herausforderer Marco Zacharias (CDU) mit 37,11 Prozent. Der Dritte im Bunde, Michael Papke (Bündnis 90/Die Grünen), kommt auf 17,28 Prozent. Für ihn ist die Bürgermeisterwahl damit beendet. Die anderen beiden Kandidaten haben nun bis zum 26. September Zeit, eine Mehrheit der Wähler von sich zu überzeugen.

Helge Zychlinski (SPD) bereitet sich noch in der Wahlnacht auf die nun immer wahrscheinlichere Stichwahl gegen Marco Zacharias vor: In Elze hängt das SPD-Team trotz der Dunkelheit schon mal ein großes Banner mit dem Konterfei des Bürgermeisterkandidaten und dem Stichwahltermin 26. September auf.

Richtig Gas gegeben hatte bereits um 18 Uhr Rathausmitarbeiter Guido Böhnke. Auf die Minute pünktlich kontrollierte er ein letztes Mal an diesem Wahltag die beiden Briefkästen an den Eingängen zum Rathaus in Mellendorf. Er fischte die letzten noch pünktlich eingeworfenen rosafarbenen Briefumschläge mit Stimmzetteln aus den Kästen und marschierte mit dem Stapel strammen Schrittes hinüber ins Schulzentrum, wo sich das Briefwahlbüro befindet.

Nach Auskunft von Gemeindewahlleiter Christian Bruns von 23 Uhr zieht sich die Ermittlung der letzten Briefwahlergebnisse in der Wedemark weiter hin. Es sei nicht absehbar gewesen, in welchem Bereich diesmal besonders viele Wahlberechtigte per Brief ihr Votum abgeben würden. "Wir haben jetzt zusätzliches Personal rübergeschickt", so Bruns. Aktuell fehlen immer noch vier von 40 Ergebnisse. Bei der Wahl des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin, die vor den Stimmen der Bürgermeisterwahl ausgezählt sind, fehlen noch zwei von 40 Ergebnissen.

Die Auszählung der Stimmen für die Bürgermeisterwahl in der Wedemark wird zur Geduldprobe. Noch fehlen vier der 40 Wahlbezirke. Aktuell liegt Amtsinhaber Helge Zychlinski (SPD) weiterhin vor Marco Zacharias (CDU). Es läuft auf eine Stichwahl zwischen beiden am 26. September hinaus.

Die Wahlzettel sind noch nicht komplett ausgezählt, da blickt CDU-Bewerber Marco Zacharias bereits voraus auf die wahrscheinliche Stichwahl. "Ich biete ein gutes Programm auch für die Wähler der Grünen", sagt er mit Blick auf diejenigen, die sich dieses Mal für Grünen-Kandidaten Michael Papke entschieden hatten, der nun aber bei der Stichwahl in zwei Wochen voraussichtlich nicht mehr dabei sein wird. Und: "Es braucht einen Bürgermeister, der über Parteigrenzen hinweg schaut." Das biete er den Grünen, aber auch den Wählergemeinschaften an.

In der Wedemark sind momentan 33 von 40 Wahlbezirken ausgezählt. Nun sind die Stimmen der Briefwähler dran. Das kann nun noch dauern. Zudem sind noch nicht alle Wahlurnen eingetroffen. Aktuell hakt es an Bissendorf. Bürgermeister Helge Zychlinski hat wie viele andere Wedemärker auch, bereits in der vergangenen Woche die Möglichkeit der Briefwahl genutzt.

Auch wenn der Grünen-Kandidat Michael Papke im Interview zum Wahlkampfauftakt den Eindruck vermittelt hatte, "auf Sieg zu spielen", hatte er insgeheim ein ähnliches Ergebnis erwartet, wie es sich jetzt abzeichnet: "20 Prozent waren realistisch zu erreichen."

CDU-Fraktionschef Markus Schmieta erwartet von den Briefwahlstimmen keine klare Tendenz für einen der drei Kandidaten. Mit Blick auf den derzeitigen Auszählungsstand sieht sich Bürgermeisterkandidat Marco Zacharias Stand jetzt in der Stichwahl - und gibt sich kämpferisch: " Hier ist noch nichts entschieden. Wir werden die nächsten zwei Wochen kämpfen!" Dabei rechnet sich auch der Gemeindeverbandvorsitzende Felix Adamczuk einiges für den CDU-Bewerber aus: "Fakt ist: Es gibt kein klares Bekenntnis für den Amtsinhaber.

Die CDU schaut im Gasthaus Bludau in Wennebostel gebannt auf die Beamerleinwand. Bürgermeisterkandidat Marco Zacharias (Mitte) spricht von einem "engen Rennen". Klar sei in jedem Fall, "dass der aktuelle Bürgermeister keine Mehrheit hat".

Für SPD-Bürgermeisterkandidat Helge Zychlinski ist mit Blick auf das Zwischenergebnis klar, um was es nach dem Ende des Wahlabends gehen wird: "Ab morgen arbeiten wir für ein gutes Ergebnis in der Stichwahl", sagt der Amtsinhaber. Abzuwarten bleibt jedoch, was die große Zahl an Briefwahlstimmen bringen wird. Man könne nicht kalkulieren, wer dabei am meisten profitieren werde, sagt der SPD-Bewerber. Er geht davon aus, dass etwa die Hälfte der Wedemärker per Brief abgestimmt hat.

SPD-Bürgermeisterkandidat und Amtsinhaber Helge Zychlinski ist mit dem bisherigen Zwischenergebnis für sich zufrieden: "Für mich war klar, dass es eine Stichwahl geben wird." Auch dass diese Stand jetzt gegen CDU-Mitbewerber Marco Zacharias ausgefochten werden wird, habe er so erwartet. Gemeinsam mit Parteichefin Rebecca Schamber und vielen weiteren Genossen verfolgt er den Wahlausgang im Gasthaus Goltermann in Elze.

Inzwischen sind 26 der 40 Wahlbezirke ausgezählt.

Die Wählergemeinschaft pro Wedemark stellt erstmals fünf Kandidaten bei der Kommunalwahl für den Gemeinderat und die Ortsräte. Vorn die Spitzenkandidatin Margarethe Garland aus Gailhof. Als Bürgermeister wünschen sie sich den Grünen Kandidaten Michael Papke.

Von Von Frank Walter